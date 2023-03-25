Fransa'daki olaylar Charles'ı korkuttu

Fransa’daki şiddet Kralı korkuttu.
Fransa’da emeklilik yaşının meclis çoğunluğu hiçe sayılarak 64’e yükseltilmesi kararından sonra ülke genelinde protestolar iyice alevlenirken, İngiltere Kralı 3. Charles’ın 26 Mart’ta ülkeye resmi ziyaret gerçekleştirme planı ertelendi. Kararın, sabah saatlerinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Charles arasında yapılan telefon görüşmesinden sonra alındığı belirtildi. Öte yandan Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin gösterilerin ardından yaptığı açıklamada, ülke genelinde 457 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Darmanin ayrıca 441 polisin yaralandığını belirtti. Perşembe günü 1 milyondan fazla kişi protesto için sokaklara inerken, Bordeaux’da yükselen tansiyon esnasında göstericiler, belediye binasının ön kapısını ateşe verdi. 28 Mart’ta emeklilik reformuna karşı yeni kitlesel protesto kararı alınması ise Fransa yönetiminde endişeye sebep oldu. Protestocular, Macron’un emeklilik reformunu geri çekene kadar protestolara katılımlarını sürdüreceklerini söylüyor.