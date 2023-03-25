Fransa'daki olaylar Charles'ı korkuttu

Fransa'da hükümetin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talebi üzerine parlamentoda oylanmadan tartışmalı emeklilik reformunu kabul etmesine tepki gösteren vatandaşlar, Başbakan Elisabeth Borne'un reformu mecliste oylamaya sunmadan Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını devreye alarak kabul ettiklerini açıklaması üzerine başkent Paris'te bir araya gelerek gösteri düzenledi. Gösteride polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Ülke genelindeki gösterilere organizatörlere göre 3,5 milyon, İçişleri Bakanlığına göre ise 1 milyon 89 bin kişi katıldı. İçişleri Bakanı Darmanin, gösterilerde en az 172 kişinin gözaltına alındığını, 149 polis ve jandarmanın yaralandığını açıkladı.