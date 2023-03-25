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Dünya

Fransa'daki olaylar Charles'ı korkuttu

Fransa’da sokak olayları ve protestolar dinmiyor. 28 Mart’ta yeni kitlesel protesto kararı alınması nedeniyle İngiltere Kralı Charles, Fransa’ya yapacağı ziyareti erteledi.

04:00 . 25/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Fransa’daki şiddet Kralı korkuttu.

Fransa’daki şiddet Kralı korkuttu.

Fransa’da emeklilik yaşının meclis çoğunluğu hiçe sayılarak 64’e yükseltilmesi kararından sonra ülke genelinde protestolar iyice alevlenirken, İngiltere Kralı 3. Charles’ın 26 Mart’ta ülkeye resmi ziyaret gerçekleştirme planı ertelendi. Kararın, sabah saatlerinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Charles arasında yapılan telefon görüşmesinden sonra alındığı belirtildi. Öte yandan Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin gösterilerin ardından yaptığı açıklamada, ülke genelinde 457 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Darmanin ayrıca 441 polisin yaralandığını belirtti. Perşembe günü 1 milyondan fazla kişi protesto için sokaklara inerken, Bordeaux’da yükselen tansiyon esnasında göstericiler, belediye binasının ön kapısını ateşe verdi. 28 Mart’ta emeklilik reformuna karşı yeni kitlesel protesto kararı alınması ise Fransa yönetiminde endişeye sebep oldu. Protestocular, Macron’un emeklilik reformunu geri çekene kadar protestolara katılımlarını sürdüreceklerini söylüyor.


Macron'un emeklilik reformu Fransa'yı savaş alanına çevirdi: Bir milyonu aşkın kişi sokağa çıktı
Macron'un emeklilik reformu Fransa'yı savaş alanına çevirdi: Bir milyonu aşkın kişi sokağa çıktı

Fransa'da hükümetin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talebi üzerine parlamentoda oylanmadan tartışmalı emeklilik reformunu kabul etmesine tepki gösteren vatandaşlar, Başbakan Elisabeth Borne'un reformu mecliste oylamaya sunmadan Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını devreye alarak kabul ettiklerini açıklaması üzerine başkent Paris'te bir araya gelerek gösteri düzenledi. Gösteride polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Ülke genelindeki gösterilere organizatörlere göre 3,5 milyon, İçişleri Bakanlığına göre ise 1 milyon 89 bin kişi katıldı. İçişleri Bakanı Darmanin, gösterilerde en az 172 kişinin gözaltına alındığını, 149 polis ve jandarmanın yaralandığını açıkladı.


#Fransa
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#protesto
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