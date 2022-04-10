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Dünya Fransadaki seçimler ikinci tura kaldı
AVRUPA

Fransa'daki seçimler ikinci tura kaldı

Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu sandık çıkış anketlerine göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Marine Le Pen ikinci tura kaldı. Macron yüzde 28,1 oy oranı ile ilk turu önde bitirirken, Le Pen ise yüzde 23,3 oy aldı.

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Haber Merkezi AA
Fransadaki seçimler ikinci tura kaldı
Marine Le Pen ile Emmanuel Macron

Fransa'da 12 adayın yarıştığı cumhurbaşkanı seçiminin ilk tur oylaması, yerel saatle 20.00'de sona erdi.

Kamu yayıncısı France Info, Le Monde ve France 24'ün hazırlattığı sandık çıkışı anketine göre hiçbir aday, cumhurbaşkanı seçilebilmek için ilk turda gerekli yüzde 50 salt çoğunluğu elde edemedi.

  • Buna göre, Macron oyların yüzde 28,1'sini alarak seçimin ilk turundan birinci çıktı. Le Pen de yüzde 23,3 ile ikinci oldu.

Aşırı solcu aday Jean-Luc Melenchon yüzde 20,1, aşırı sağcı Eric Zemmour yüzde 7,2 ve merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisinin adayı Valerie Pecresse yüzde 5 oy aldı.

Yeşiller Partisinin Başkanı ve Avrupa Parlamentosu milletvekili Yannick Jadot yüzde 4,4 ve Sosyalist Partisinin (PS) adayı Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo da yüzde 2,1 oyda kaldı.

İKİNCİ TUR 24 NİSAN'DA

  • İlk turda ilk iki sırayı alan Macron ve Le Pen, 24 Nisan’da düzenlenecek ikinci tur oylamada yarışacak.

İlk tur seçimin resmi sonuçları Anayasa Mahkemesi tarafından 13 Nisan’da açıklanacak.

İkinci turda kazanan aday, 13 Mayıs'a kadar görevini devralacak.

Macron ve Le Pen, 2017'de de cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunu ilk iki sırada bitiren adaylar olmuştu.

İkinci turda yüzde 66,1 oy alan Macron cumhurbaşkanı seçilmişti.

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