Fransa'daki Türkler Erdoğan'ı bekliyor

Yılın ilk ziyaretini Almanya’nın ardından en fazla Türk'ün yaşadığı Fransa’ya cuma günü yapacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bu ülkede yaşayan gurbetçiler heyecanla bekliyor.

Fransa Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Paris Bölge Başkanı Ömer Keskin, Erdoğan'ın ziyaretinin Türkleri onurlandırdığını ve şereflendirdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fransız mevkidaşı Macron'a PKK, FETÖ konularındaki sıkıntıları iletmesinin, Fransa'daki Türkler için faydalı olacağını ifade eden Keskin, "Cumhurbaşkanı, vatandaşların katılacağı bir program olmayacak. FETÖ'cülerin propoganda yapmasın diye tedbiren vatandaşların toplanmasını istemiyoruz. Zamanı geldiğinde binler değil yüzbinlerle toplanırız" şeklinde konuştu.

"Eskiden biz hor görülürdük artık biz Türk’üz dediğimizde buradaki Fransız toplumunun bakış açısı değişmiş durumda” diyen Keskin, “Şimdi kendi seviyelerinde hatta belki de biraz daha üstün görmeye başladılar” dedi.

PKK KONUSU GÜNDEMDE

Fransa'da PKK terör örgütünün yaptığı olaylardan dolayı sıkıntılar yaşadıklarını söyleyen Keskin, "Biz bu konuları her zaman rapor haline getirip büyükelçimize veriyoruz. Cumhurbaşkanımızda bu sıkıntıları mevkidaşına ileteceğini düşünüyorum" diye konuştu.

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FRANSA, TÜRKİYE'NİN ARKASINDA DURDU

Türkiye’nin Kudüs politikasını öven, Fransa’nın da bu konuda Türkiye’nin arkasında durduğuna dikkat çeken Keskin, “Fransa'daki Müslüman nüfusu en az 10 milyona yakın. Fransa'da Türk vatandaşı 700 bin, Avrupa'da ikinci ülkeyiz. Cumhurbaşkanının dik duruşu Müslümanlar olarak bizi onurlandırıyor" dedi.