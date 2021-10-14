Dünya Fransadan İngiltereye misilleme tehdidi 8 gün mühlet
AVRUPA

Fransa'dan İngiltere'ye 'misilleme' tehdidi: 8 gün mühlet

Fransa Avrupa Birliği İşlerinden Sorumlu Bakanı Clement Beaune, İngiliz sularında avlanmaları için Fransız balıkçılara lisans vermemeyi sürdürmesi halinde İngiltere'ye 8 gün içerisinde misilleme yapılacağını duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Fransadan İngiltereye misilleme tehdidi: 8 gün mühlet
Arşiv

Beaune, yaptığı açıklamada, yaşanan balıkçı sorununda çok sabırlı davrandıklarını, İngiltere'nin Fransız balıkçılara İngiliz sularında avlanmaları için gerekli lisansı, bilgi eksikliği nedeniyle değil siyasi tercihi sonucu vermediğini belirtti.

Bunun sadece Fransa'nın değil aynı zamanda Avrupa'nın da sorunu olduğunu ifade eden Beaune, bu konuda Avrupalı ortaklarını harekete geçirdiklerini söyledi.

"8 GÜN İÇİNDE MİSİLLEME YAPACAĞIZ"

Beaune, İngiltere'nin Fransız balıkçılara lisans vermemeye devam etmesi ve olumlu işaret almamaları halinde 8 gün içinde ulusal veya Avrupa düzeyinde misilleme yapacaklarını kaydetti.

AB ve İngiltere arasında 2021'deki balıkçılık kotalarının belirlenmesine yönelik müzakerelerde uzlaşı sağlanabildi ancak özellikle Fransız balıkçılar belirlenen bölgelerde faaliyet gösteremedi.

NE OLMUŞTU?

İngiltere'ye bağlı Jersey Adası yönetimi, kendi sularında avlanmaya devam etmek isteyen Fransız balıkçı teknelerinden, geçmişteki faaliyetlerine dair kanıt sunmalarını istemişti. Bu durum, İngiltere ve Fransa arasında gerilime neden oldu.

Fransa, Jersey'in elektriğini kesme tehdidinde bulunmuş, Fransız balıkçılar da adanın limanını ablukaya almıştı.

İngiliz hükümeti, Jersey Adası'na önlem olarak iki donanma gemisi göndermiş, Fransa da bunun ardından misilleme olarak bölgeye iki donanma gemisi gönderme kararı almıştı.

Fransız balıkçıların ablukasının bitmesi üzerine donanma gemileri karşılıklı olarak geri çağırılmıştı. Fransa, balıkçılık konusunda AB'nin Birleşik Krallık'a karşı daha katı davranmasını talep ediyor.

Manş Adaları'ndan olan Jersey'nin elektriğinin yüzde 95'i yaklaşık 14 mil uzaklıktaki Fransa tarafından sağlanıyor. Kendine has bir yönetimi olan ve Kraliçe'nin bir temsilcisi bulunan ada, uluslararası arenada İngiltere tarafından temsil ediliyor.

AB ile İngiltere arasında Brexit kavgası
EKONOMİ
AB ile İngiltere arasında Brexit kavgası

AB'den 27 üye ülkeye çağrı: Zorunlu olmadıkça İngiltere'ye gitmeyin
DÜNYA
AB'den 27 üye ülkeye çağrı: Zorunlu olmadıkça İngiltere'ye gitmeyin
İhtimaller kuvvetleniyor

İhtimaller kuvvetleniyor

​Samsung telefonlara Android 12 bu yıl sonuna gelebilir.
Beş ayda 300 bin ziyaretçi

Beş ayda 300 bin ziyaretçi

Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmıştı.
Meral Akşenerin bir tiyatrosu daha çöktü: Hükümeti eleştiren kişi İYİ Partili Orhan Senemoğlunun oğlu çıktı

14 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.

​Bakan Çavuşoğlu Taliban heyetiyle görüşmesinin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.