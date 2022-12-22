Fransa'dan Microsoft'a 60 milyon euro ceza

Dünya

Gerilimin arttığı Kosova’nın kuzeyinde yeni güvenlik tedbirleri alındı

Kosova polisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kuzeyinde yaşayan vatandaşlara yönelik artan tehditler sebebiyle "Aktif görevler ek olarak şehirlerde ve şehirler arası yollarda araç kontrol noktaları oluşturulduğu" belirtildi. Suç olaylarının aydınlatılması için halkı iş birliğine davet eden açıklamada, "Geçtiğimiz birkaç gün içinde, Kosova Cumhuriyeti'nin kuzeyinde bazı Sırp vatandaşlarının suç örgüt üyeleri tarafından kaçırıldığı, dövüldüğü ve kötü muameleye maruz kaldığına dair bilgiler ve haberler medyada yer aldı. Kosova polisi, bu bilgileri ciddiye almakta ve açıklığa kavuşturmak için gerekli soruşturma faaliyetlerini yürütmektedir." ifadelerine yer verildi.