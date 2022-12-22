Dünya Fransadan Microsofta 60 milyon euro ceza
AVRUPA

Fransa'dan Microsoft'a 60 milyon euro ceza

Ulusal Bilişim ve Özgürlükler Komisyonundan (CNIL) yapılan açıklamada, Microsoft İrlanda'ya, insanların çerezleri kolayca kabul etmelerine imkan verirken aynı kolaylıkla reddetmelerine imkan vermediği gerekçesiyle ceza verdi. Söz konusu cezanın 60 milyon euro olduğu bilgisi paylaşıldı.

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Haber Merkezi Diğer
Fransadan Microsofta 60 milyon euro ceza
Arşiv

Ulusal Bilişim ve Özgürlükler Komisyonundan (CNIL) yapılan açıklamada, Microsoft İrlanda'ya, insanların çerezleri kolayca kabul etmelerine imkan verirken aynı kolaylıkla reddetmelerine imkan vermediği gerekçesiyle ceza verdi.

Söz konusu cezanın 60 milyon euro olduğu bilgisi paylaşıldı.

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Microsoft tarih verdi: Yeni nesil Windows yakında tanıtılacak
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Microsoft tarih verdi: Yeni nesil Windows yakında tanıtılacak
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2023 yılında geçerli olacak asgari ücret bugün açıklanacak

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Gerilimin arttığı Kosova’nın kuzeyinde yeni güvenlik tedbirleri alındı
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Gerilimin arttığı Kosova’nın kuzeyinde yeni güvenlik tedbirleri alındı

Kosova polisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kuzeyinde yaşayan vatandaşlara yönelik artan tehditler sebebiyle "Aktif görevler ek olarak şehirlerde ve şehirler arası yollarda araç kontrol noktaları oluşturulduğu" belirtildi. Suç olaylarının aydınlatılması için halkı iş birliğine davet eden açıklamada, "Geçtiğimiz birkaç gün içinde, Kosova Cumhuriyeti'nin kuzeyinde bazı Sırp vatandaşlarının suç örgüt üyeleri tarafından kaçırıldığı, dövüldüğü ve kötü muameleye maruz kaldığına dair bilgiler ve haberler medyada yer aldı. Kosova polisi, bu bilgileri ciddiye almakta ve açıklığa kavuşturmak için gerekli soruşturma faaliyetlerini yürütmektedir." ifadelerine yer verildi.
Borsa güne yükselişle başladı
Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,61 artışla 5.462,18 puandan başladı. Bankacılık endeksi yüzde 1,11 ve holding endeksi yüzde 0,57 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,12'yle finansal kiralama, faktoring oldu.
Altılı masayı iyice karıştıracak: Kılıçdaroğlu'ndan adaylık ilanı gibi afişler
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Altılı masayı iyice karıştıracak: Kılıçdaroğlu'ndan adaylık ilanı gibi afişler

Bir türlü adayını belirlemeyen altılı masada Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş’ın adaylıkları tartışılırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden dikkat çeken bir hamle geldi. Akşener'in İmamoğlu ısrarına direnen Kılıçdaroğlu'nun afişleri bazı kentlerde bilboardlara asıldı. Afişlerde kullanılan ifadeler ise 'adaylık ilanı' olarak yorumlandı.

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