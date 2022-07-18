Dünya Fransadan sonra Belçika da KADESi kopyaladı
AVRUPA

Fransa'dan sonra Belçika da KADES'i kopyaladı

Türkiye'de kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi için 2018'de KADES uygulamasına geçiş yapıldı. Kadına yönelik şiddet için ilk adım Türkiye'den gelirken Fransa'da 'Ma Sécurité' ismiyle benzer bir uygulama kullanmaya başladı. Fransa'nın ardından Belçika da atağa geçti. Belçika'da 'Tele alarm' ismiyle çıkarılan uygulama ile tehlikeli anlarda polise uyarı gönderiliyor.

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Fransadan sonra Belçika da KADESi kopyaladı
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İçişleri Bakanlığı, 2018'den bu yana kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi için KADES (Kadına Destek Uygulaması) uygulamasını hayata geçirdi.

Uygulama ile birçok şiddet olayının da önüne geçilmiş oldu.

TÜRKİYE'DEN SONRA İLK ADIMI FRANSA ATTI

Türkiye'de başarılı oranı yüksek uygulama ilk olarak Fransa’nın dikkatini çekti.

Fransa, şiddet, ısrarlı takip ve tacizin önüne geçebilmek amacıyla 'Ma Sécurité' uygulamasını kullanmaya başladı. Uygulama aracılığıyla 7/24 güvenlik birimleriyle iletişim kurulabiliyor.

BELÇİKA'DA KOPYALADI

Fransa'dan sonra Belçika'da kadına şiddete yönelik olaylara dur dedi. Kadına şiddetin önüne geçebilmek için Belçika'da deneme amacıyla Gent şehrinde "tele alarm" uygulaması kullanılmaya başladı. Belçika'da kadına yönelik şiddetin birçoğu eski eşler tarafından gerçekleştiriliyor.

Bu doğrultuda kadınları korumak için kıyafetlerinin içerisine gizlenen alarm düğmesi ile hızlı bir şekilde polis ekiplerine haber veriliyor. İlk olarak Gent Şehrinde uygulamaya başlanan "tele alarm" uygulaması, Flaman kesiminde de kullanılmaya başladı.

KADES NEDİR?

KADES, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri birazda olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda ilk aklınıza gelecek acil müdahale uygulamasıdır.

KADES uygulaması, son yıllarda giderek artan kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirilmiş. Eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar, akıllı telefonları üzerinden yapacakları ihbarlarda hızlı bir şekilde bu iş için kurulan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi’ne ulaşabiliyorlar.

Eşinden şiddet gören kadın KADES butonuna bastı: Polis çılgına dönen adamı zor sakinleştirdi
FOTOĞRAF 9
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Polisi alarma geçiren olay, Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi 6527. Sokak üzerindeki tek katlı müstakil bir evde yaşandı.
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Edinilen bilgiye göre, eşi Murat Ö. (44) ile tartışan Atiye Ö. (42), cep telefonunda yüklü olan İçişleri Bakanlığı Kadın Destek Uygulaması (KADES) butonuna bastı.
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İhbarla birlikte olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
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Evin önünde polisleri gören Murat Ö. ise sinir krizi geçirdi.
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Ekipleri kendine yaklaştırmayan öfkeli adam, jiletle kendisine zarar vermeye başladı.
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Atiye Ö. ise olup biteni evin penceresinden izledi.
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Kollarında kesikler oluşan Murat Ö. ve ayrı ekip otosuna bindirilen Atiye Ö. ile yanındaki yakınları polis merkezine götürüldü.
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Murat Ö., polisin yaklaşık 1 saatlik çabasının ardından ikna edildi.
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Eşinden şiddet gören kadın KADES butonuna bastı: Polis çılgına dönen adamı zor sakinleştirdi
Antalya'da tartıştığı eşinin KADES'e bastığını öğrenen koca, evinin önünde polisleri görünce çılgına döndü. Eline aldığı jiletle kendisine zarar veren koca, yaklaşık 1 saatte ikna edilebildi.

Yeni Şafak muhabiri KADES’i test etti: 4 dakikada yetiştiler
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Yeni Şafak muhabiri KADES’i test etti: 4 dakikada yetiştiler
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