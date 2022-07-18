Fransa'dan sonra Belçika da KADES'i kopyaladı

İçişleri Bakanlığı, 2018'den bu yana kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi için KADES (Kadına Destek Uygulaması) uygulamasını hayata geçirdi.
Uygulama ile birçok şiddet olayının da önüne geçilmiş oldu.
TÜRKİYE'DEN SONRA İLK ADIMI FRANSA ATTI
Türkiye'de başarılı oranı yüksek uygulama ilk olarak Fransa’nın dikkatini çekti.
Fransa, şiddet, ısrarlı takip ve tacizin önüne geçebilmek amacıyla 'Ma Sécurité' uygulamasını kullanmaya başladı. Uygulama aracılığıyla 7/24 güvenlik birimleriyle iletişim kurulabiliyor.
BELÇİKA'DA KOPYALADI
Fransa'dan sonra Belçika'da kadına şiddete yönelik olaylara dur dedi. Kadına şiddetin önüne geçebilmek için Belçika'da deneme amacıyla Gent şehrinde "tele alarm" uygulaması kullanılmaya başladı. Belçika'da kadına yönelik şiddetin birçoğu eski eşler tarafından gerçekleştiriliyor.
Bu doğrultuda kadınları korumak için kıyafetlerinin içerisine gizlenen alarm düğmesi ile hızlı bir şekilde polis ekiplerine haber veriliyor. İlk olarak Gent Şehrinde uygulamaya başlanan "tele alarm" uygulaması, Flaman kesiminde de kullanılmaya başladı.
KADES NEDİR?
KADES, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri birazda olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda ilk aklınıza gelecek acil müdahale uygulamasıdır.
KADES uygulaması, son yıllarda giderek artan kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirilmiş. Eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar, akıllı telefonları üzerinden yapacakları ihbarlarda hızlı bir şekilde bu iş için kurulan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi’ne ulaşabiliyorlar.