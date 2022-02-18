Fransa'nın dış ticaret açığı rekor seviyede

Saffet Özdemir

Fransa'da dış ticaret açığı tarihinin en yüksek seviyelerine ulaşmış durumda. 85 milyar avroya ulaşan dış ticaret açığı Fransa için rekor.

Ülke medyası bu durumu "Fransız laneti" olarak yorumladı. Fransız basın kuruluşu Les Echos, bu gelişmeyi okuyucularına şu şekilde aktardı:

Tersine dönmesi çok uzun sürecek

Sorun yaklaşık yirmi yıldır var ve Fransa'daki sanayinin zayıf ağırlığıyla doğrudan bağlantılı. Bu durum 2001'de harekete geçen ve tersine dönmesi çok uzun zaman alacak bir sarmal gibi gözüküyor.

Durum iç açıcı değil

Ayrıca satın alınan ürünler büyük oranda yurt dışından geliyor. Fransa'nın zayıf ticaret dengesinin yakın zamanda toparlanması pek mümkün görünmüyor. Bazı tahminlere göre, dış ticaret açığı 2022'de 100 milyar avroya yaklaşabilir."

REKLAM

EKONOMİ Fransa tarihinde bir ilk: Ticaret açığı rekor seviyeye ulaştı