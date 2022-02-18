Dünya Fransanın dış ticaret açığı rekor seviyede
AVRUPA

Fransa'nın dış ticaret açığı rekor seviyede

Fransa'da dış ticaret açığı 85 milyar avroya ulaşarak rekor seviyeye geldi. Fransız medya kuruluşu Les Echos bu durumu "bir Fransız laneti" olarak ifade etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fransanın dış ticaret açığı rekor seviyede
Fransa'da dış ticaret açığı 85 milyar avroya ulaştı.

Saffet Özdemir

Fransa'da dış ticaret açığı tarihinin en yüksek seviyelerine ulaşmış durumda. 85 milyar avroya ulaşan dış ticaret açığı Fransa için rekor.

Ülke medyası bu durumu "Fransız laneti" olarak yorumladı. Fransız basın kuruluşu Les Echos, bu gelişmeyi okuyucularına şu şekilde aktardı:

Tersine dönmesi çok uzun sürecek

Sorun yaklaşık yirmi yıldır var ve Fransa'daki sanayinin zayıf ağırlığıyla doğrudan bağlantılı. Bu durum 2001'de harekete geçen ve tersine dönmesi çok uzun zaman alacak bir sarmal gibi gözüküyor.

Durum iç açıcı değil

Ayrıca satın alınan ürünler büyük oranda yurt dışından geliyor. Fransa'nın zayıf ticaret dengesinin yakın zamanda toparlanması pek mümkün görünmüyor. Bazı tahminlere göre, dış ticaret açığı 2022'de 100 milyar avroya yaklaşabilir."

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