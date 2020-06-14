Fransa’nın soykırım arşivi açıldı

Fransa’da, eski Cumhurbaşkanı François Mitterrand’ın Ruanda soykırımı ile ilgili arşivlerinin açılmasına izin verildi. Fransa’da dönemin Cumhurbaşkanı François Mitterrand’ın Ruanda soykırımı ile ilgili arşivlerine dün itibariyle erişime izin verildi. Kararın ardından soykırım hakkında araştırma yapan kişiler arşivleri inceleyebilecek.

François Mitterand

Danıştay tarafından yapılan açıklamada, kamu lehine araştırmaların ihtiyaç duyduğu arşivleri açma kararı alındığı duyuruldu. Danıştay, devlet sırlarının korunması ve bu konu hakkında kamuoyunu bilgilendirme arasında bir dengenin oluşturulması gerektiğini açıkladı. Ruanda’da 1994 yılında Hutular, dönemin Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana’nın uçağının Tutsiler tarafından düşürüldüğünü iddia ederek, 100 günde 800 binden fazla Tutsiyi katletmişti. Fransa o dönem soykırıma imza atan Hutu hükümetine destek vermişti.