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AVRUPA

Fransa’nın soykırım arşivi açıldı

Fransa’da, Ruanda soykırımına ilişkin dönemin Cumhurbaşkanı Mitterrand’a ait arşivlerin açılmasına izin verildi. Kararı veren Danıştay, devlet sırları ile kamuoyunu bilgilendirme arasında bir denge olması gerektiğini söyledi. Fransa destekli Hutular, 1994 yılında 100 günde 800 binden fazla Tutsiyi katletmişti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Fransa’da, eski Cumhurbaşkanı François Mitterrand’ın Ruanda soykırımı ile ilgili arşivlerinin açılmasına izin verildi. Fransa’da dönemin Cumhurbaşkanı François Mitterrand’ın Ruanda soykırımı ile ilgili arşivlerine dün itibariyle erişime izin verildi. Kararın ardından soykırım hakkında araştırma yapan kişiler arşivleri inceleyebilecek.

François Mitterand

Danıştay tarafından yapılan açıklamada, kamu lehine araştırmaların ihtiyaç duyduğu arşivleri açma kararı alındığı duyuruldu. Danıştay, devlet sırlarının korunması ve bu konu hakkında kamuoyunu bilgilendirme arasında bir dengenin oluşturulması gerektiğini açıkladı. Ruanda’da 1994 yılında Hutular, dönemin Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana’nın uçağının Tutsiler tarafından düşürüldüğünü iddia ederek, 100 günde 800 binden fazla Tutsiyi katletmişti. Fransa o dönem soykırıma imza atan Hutu hükümetine destek vermişti.

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