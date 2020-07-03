Fransa'nın yeni Başbakanı Jean Castex oldu

Fransa'da Edouard Philippe'in istifasının ardından Başbakanlık görevine Jean Castex atandı.
- Castex, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirlerin kaldırılmasına ilişkin süreci yönetmek için nisanda Macron tarafından görevlendirilmişti.
Macron duyurdu
Elysee Sarayı sabah saatlerinde Philippe'in kendisi ve hükümetinin istifasını Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sunduğunu, istifanın kabul edildiğini duyurmuştu.
- Toplumsal ve ekonomik sorunlarla çalkalanan ülkede birkaç haftadır Philippe'in istifası bekleniyordu.