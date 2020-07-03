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Dünya Fransanın yeni Başbakanı Jean Castex oldu
AVRUPA

Fransa'nın yeni Başbakanı Jean Castex oldu

Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Castex'in Başbakan olarak atandığı ve yeni hükümeti kurmakla görevlendirildiği belirtildi. 2008'de ülkenin güneyindeki Prades semtinin belediye başkanlığını yapan Castex, Nicolas Sarkozy'nin cumhurbaşkanlığı döneminde 2011 ve 2012'de Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürütmüştü.

Haber Merkezi AA
Jean Castex.
Jean Castex.

Fransa'da Edouard Philippe'in istifasının ardından Başbakanlık görevine Jean Castex atandı.

  • Castex, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirlerin kaldırılmasına ilişkin süreci yönetmek için nisanda Macron tarafından görevlendirilmişti.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe istifa etti
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Fransa Başbakanı Edouard Philippe istifa etti

Macron duyurdu

Elysee Sarayı sabah saatlerinde Philippe'in kendisi ve hükümetinin istifasını Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sunduğunu, istifanın kabul edildiğini duyurmuştu.

  • Toplumsal ve ekonomik sorunlarla çalkalanan ülkede birkaç haftadır Philippe'in istifası bekleniyordu.

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