|
Dünya

Fransa'ya nijer şoku

Nijer’in ‘istenmeyen adam’ ilan etmesine rağmen Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte’yi geri çekmeyeceğini duyuran Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron pes etti. Macron Itte’nin Fransa’ya dönüş yolunda olduğunu açıkladı.

04:00 . 25/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Nijer.

Nijer.

TF1 ve France 2 kanallarının ortak yayınının konuğu olan Macron, Nijer’de görevinden askeri müdahaleyle uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum ile bugün (dün) telefonda konuştuğunu belirtti. Macron, Itte’nin ve birçok Fransız diplomatın Fransa’ya döneceğini ve Nijer’deki makamlarla olan askeri işbirliklerine son verdiklerini söyledi. Nijer’deki Fransız askerlerin yıl sonuna kadar koordineli şekilde Fransa’ya döneceğini kaydeden Macron, terörle mücadele konusunda Afrika kıtasına yardım etmeye devam edeceklerini dile getirdi.

Nijer hava sahası Fransa’ya kapandı

Nijer’de askeri yönetim, hava sahasını ticari uçuşları da kapsayacak şekilde Fransa’ya kapattı. Afrika ve Madagaskar’da Hava Seyrüsefer Güvenliği Ajansının (ASECNA) internet sitesinde paylaşılan açıklamada, Nijer hava sahasının, Air France filosu ve Fransa tarafından kiralanan uçaklara kapatıldığı bildirildi. Açıklamada, Fransa haricinde Nijer hava sahasının tüm ulusal ve uluslararası ticari uçuşlara açık olduğu kaydedildi.




#Fransa
#Nijer
#Politika
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Honor X40 GT Plus teknik özellikleri sızdırıldı