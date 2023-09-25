Fransa'ya nijer şoku

TF1 ve France 2 kanallarının ortak yayınının konuğu olan Macron, Nijer’de görevinden askeri müdahaleyle uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum ile bugün (dün) telefonda konuştuğunu belirtti. Macron, Itte’nin ve birçok Fransız diplomatın Fransa’ya döneceğini ve Nijer’deki makamlarla olan askeri işbirliklerine son verdiklerini söyledi. Nijer’deki Fransız askerlerin yıl sonuna kadar koordineli şekilde Fransa’ya döneceğini kaydeden Macron, terörle mücadele konusunda Afrika kıtasına yardım etmeye devam edeceklerini dile getirdi.