Fransız Alpleri’nde çığ felaketi: Ölüler var

Fransa’daki Alp Dağları’nda düşen çığ sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Fransa’daki Alp Dağları’nda yer alan Armancette buzulunda çığ düştü. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin yaptığı açıklamada, çığ nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını aktardı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise, arama-kurtarma çalışmalarının bölgede devam ettiğini aktararak, düşüncelerinin kurbanlar ve aileleriyle birlikte olduğunu ifade etti.