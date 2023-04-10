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Dünya

Fransız Alpleri’nde çığ felaketi: Ölüler var

Fransa’daki Alp Dağları’nda meydana gelen çığ düşmesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi. Fransız basınında yer alan haberlere göre çığın dağda yürüyüş yapanların üzerine düştüğü bildirildi.

09:57 . 10/04/2023 Pazartesi
IHA
Fransız Alpleri’nde çığ felaketi

Fransız Alpleri’nde çığ felaketi

Fransa’daki Alp Dağları’nda düşen çığ sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Fransa’daki Alp Dağları’nda yer alan Armancette buzulunda çığ düştü. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin yaptığı açıklamada, çığ nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını aktardı.

Fransız basınında yer alan haberlerde, çığın dağda yürüyüş yapanların üzerine düştüğü ifade edildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise, arama-kurtarma çalışmalarının bölgede devam ettiğini aktararak, düşüncelerinin kurbanlar ve aileleriyle birlikte olduğunu ifade etti.

#Fransa
#Alpler
#Çığ
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