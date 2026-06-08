Fransız askerinin GKRY'de konuşlandırılmasına yönelik adım

Vautrin ise GKRY’yi Fransa için kilit bir stratejik ortak ve Doğu Akdeniz ile Orta Doğu’daki Fransız askeri operasyonları açısından vazgeçilmez bir merkez olarak nitelendirdi. Larnaka ve Limasol limanlarının her yıl yaklaşık 30 Fransız savaş gemisine ev sahipliği yaptığını belirten Vautrin, Fransız gemilerinin bu yılın başından bu yana söz konusu limanları 21 kez ziyaret ettiğini söyledi. Bakan Vautrin, imzalanan anlaşmanın tarafların silahlı kuvvetleri arasındaki iş birliğini kolaylaştıracağını savunarak,

"Bu anlaşma kendi başına bir amaç değildir. Taraflar arasındaki askeri iş birliğinin güçlendirilmesi yolunda atılmış bir adımdır"