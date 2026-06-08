Fransız askerinin GKRY'de konuşlandırılmasına yönelik adım

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Savunma Bakanı Vasilis Palmas ve Fransa Savunma Bakanı Catherine Vautrin, Lefkoşa'da bir araya gelerek Fransız askeri unsurlarının adada konuşlandırılabilmesini öngören Kuvvetler Statüsü Anlaşması’nı (SOFA) imzaladı. Görüşmede Palmas, 2 Mart'ta Akrotiri üssüne düşen İHA krizi sonrasındaki desteği için Fransa'ya teşekkür etti.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Savunma Bakanı Vasilis Palmas, GKRY ile Fransa’nın bölgesel güvenlik, savunma tedariki ve güvenlik alanlarındaki askeri ortaklıklar konusunda yakın iş birliği içinde olduğunu söyledi. Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’daki gelişmelere de değinen Bakan Palmas, 2 Mart’ta Limasol yakınlarındaki İngiliz askeri üssü Akrotiri’ye düşen insansız hava aracı (İHA) nedeniyle yaşanan güvenlik krizini hatırlattı. Rum bakan, Fransa’nın bu konudaki hızlı desteği ve müdahalesi nedeniyle Vautrin’e teşekkürlerini iletti.
"Anlaşma, AB’nin stratejik özerklik hedeflerine katkı sağlıyor"
Fransız askeri GKRY’de konuşlandırılabilecek
Anlaşmaya göre Fransız askeri unsurlarının belirli şartlar çerçevesinde GKRY’de konuşlandırılabilmesi öngörülüyor. Rum basınında yer alan haberlere göre anlaşma doğrultusunda aynı zamanda Fransız askeri personelinin GKRY’deki faaliyetlerine ilişkin hukuki çerçevenin de belirlendiği öne sürülüyor. Anlaşmanın ortak eğitim faaliyetleri, askeri koordinasyon, personel değişimi, savunma teknolojileri alanında iş birliği, ortak tatbikatlar ve operasyonel uyumluluk gibi başlıkları da kapsadığı belirtiliyor.
Fransa, anlaşmayı Doğu Akdeniz’deki stratejik varlığını güçlendiren önemli bir adım olarak değerlendiriyor. Bölgedeki enerji kaynakları, deniz ulaşım hatları ve güvenlik gelişmelerinin Paris yönetiminin bölgeye yönelik ilgisinin temel nedenleri arasında bulunduğu belirtiliyor.
SOFA, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 23 Nisan’da GRKY’ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında gündeme gelmiş ve iki taraf arasında yürütülen müzakerelerin ardından şekillendirilmişti.