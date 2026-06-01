Rum Yönetimi'nin ana muhalefetinden İsrail'e kınama

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde GKRY ana muhalefet konumundaki AKEL, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını sert ifadelerle kınadı. Yapılan açıklamada, saldırılarda sivillerin hedef alındığı, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve binlercesinin yaralandığı belirtildi. AKEL, uluslararası topluma İsrail’e baskı ve yaptırım çağrısı yaparken GKRY hükümetini de tavır almaya davet etti.
AKEL'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in Gazze’deki gelişmelere paralel olarak, Lübnan’da da saldırılar gerçekleştirerek sivil yerleşim yerlerini bombaladığı hatırlatılarak, ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu yüzlerce insanın öldürüldüğü, binlercesinin de yaralandığı kaydedildi.
Açıklamada, İsrail saldırıları nedeniyle insanların göçe zorlandığı, kültürel varlığın yok edildiği ve Lübnan'ın altyapısında ciddi hasar meydana geldiği vurgulanarak, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları kınandı.
AKEL'in açıklamasında, İsrail'in saldırılarını durdurması için uluslararası toplumun bu ülkeye yönelik baskıyı artırması ve yaptırım uygulaması gerektiği belirtilerek, GKRY hükümetinden de İsrail saldırılarını kınaması istendi.