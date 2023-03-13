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Dünya

Fransız askerlerinden kentin göbeğinde tatbikat

Fransa'nın Cahors kenti merkezinde, Orion23 tatbikatının son aşaması icra edildi. Siviller gündelik hayatlarına devam ettiği sırada askerler tatbikata devam etti.

09:33 . 13/03/2023 Pazartesi
IHA
Fransız askerleri şehir merkezinde tatbikat yaptı.

Fransız askerleri şehir merkezinde tatbikat yaptı.

Fransa’da 25 Şubat’ta başlatılan ve NATO müttefiklerinin katılımıyla icra edilen Orion23 tatbikatı sona erdi. Fransa, ABD, İtalya, İspanya, Belçika ve İngiltere’den 7 bin askerin katıldığı tatbikatın, son aşaması Fransa’nın Cahors kentinde yapıldı.

Askerler kentte tatbikat yaparken siviller gezdi

Cahors’taki tatbikatta, askerler kurusıkı mermiler, ses ve sis bombaları kullanırken, siviller ise gündelik hayatlarına devam etti. Askerler, tatbikat senaryosu kapsamında ele geçirilen kenti geri aldı.


Meskun mahal çatışması canlandırıldı

Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, askerlerin meskun mahal çatışması canlandırdığı sırada araçların ve sivillerin yollardan geçişlerinin devam ettiği görüldü. Son yıllarda şehir ortamında yapılan en büyük tatbikat olan Orion23’ün Cahors’taki ayağına yaklaşık bin asker katıldı.

Fransız ordusu, Orion tatbikatını her yıl düzenliyor

Fransız Silahlı Kuvvetleri tarafından her yıl düzenlenen ve hava, kara, deniz ve siber alanlarda icra edilen Orion tatbikatı, Fransa tarafından düzenlenen en önemli askeri tatbikatlardan biri olarak kabul ediliyor.

#fransa
#Cahors
#avrupa
26 dakika önce
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Fransız askerlerinden kentin göbeğinde tatbikat
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