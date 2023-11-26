Fransız avukattan dikkat çeken 'beyaz fosfor' açıklaması: Türk basını sayesinde kanıtladık

Fransız avukat, kamuoyunun önde gelen yetkililerinin bölgede olup biten karşısında sessizliğe bürünmelerini ve Filistin halkına karşı yapılan bu saldırıya göz yummalarını eleştirdi.

'Bu dünyadaki diğer insanlar gibi yaşamak istiyorum sadece'

'Bu dünyadaki diğer insanlar gibi yaşamak istiyorum sadece'

Devers, bir sabah bir Filistinli gencin kendisine, "Bu gece evim bombalandı, babamı, annemi, erkek ve kız kardeşlerimi kaybettim. Tek kaldım. Evimiz yıkıldı. Gidecek yerim, karnımı doyuracak bir şeyim yok. Bu dünyadaki diğer insanlar gibi yaşamak istiyorum sadece." yazılı elektronik posta gönderdiğini ifade etti.