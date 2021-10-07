​Fransız balıkçılardan İngiltere’ye abluka tehdidi

İngiltere’de yılbaşı öncesi tedarik kriziyle ilgili endişeler tırmanırken, bir darbe de Fransız balıkçılardan gelebilir. Brexit sonrasında Manş Denizi’nde Fransız balıkçılara avlanma lisans hakkını kısıtlayan Londra’ya, Fransız balıkçılardan abluka tehdidi geldi. Balıkçılar, eğer lisans hakkı genişletilmezse, Manş Tüneli’ni ve Calais Limanı’nı kapatarak İngiltere’ye mal akışını durduracaklarını belirtti.
- İngiltere’de Brexit sonrası yaşanan iş gücü eksikliğinin, yılbaşına doğru artan talep doğrultusunda tedarik krizini zirve noktaya taşımasından endişe duyuluyor. Hükûmet ise yeterli tedbir almamakla suçlanıyor.