Fransız basınında gündem Türkiye ve SİHA'lar: Üç yıl boyunca sipariş defteri dolu

Türkiye'de üretilen Bayraktar TB2 SİHA'lar, savaş alanlarında etkinliğini ve üstünlüğünü kanıtlamış durumda. Son olarak Rusya ile yaşanan savaşta Ukrayna ordusu tarafından kullanılan SİHA'lar, etkili sonuçlar ortaya koyuyor. Fransa basınından BFM TV, "Ukrayna, Rusya'ya karşı yıpratma savaşında güçlü bir müttefik buldu: Bayraktar TB2 SİHA." dedi.

Söz konusu insansız hava aracının düşük maliyetli olduğu ve Rus askeri noktalarında hasara yol açtığına vurgu yapıldı.

Fransız TV'si: 3 yıl boyunca sipariş defteri dolu

Haberde, "Türkiye'de üretilen Bayraktar, şimdi tüm dünyada eşi benzeri olmayan bir başarıya imza atıyor. Baykar'ın genel müdürü (Haluk Bayraktar) 22 farklı ülke ile sözleşmeleri olduğunu söylüyor." ifadeleri kullanıldı.

Tasarım kapasitesinin TB2'ler için ayda 20 adede çıkarıldığı, önümüzdeki üç yıl boyunca sipariş defterinin dolu olduğu belirtilerek, "Şirket, doğrudan Ukrayna'da bir fabrika kurmayı umuyor." notuna yer verildi.

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Bayraktar: Ukrayna'yı üretim üssü haline getirmek istiyoruz

Fransız kanalı, Haluk Bayraktar'ın, "Ukrayna'yı stratejik ortağımız olarak görüyoruz. Ukrayna'yı destekleyen mühendislik teknik ekibimiz var. Aynı zamanda Ukrayna'yı bir üretim üssü haline getirmek istiyoruz." şeklindeki açıklamalarını izleyicilerine aktardı.

OYNAT 02:00 CNN'den Haluk Bayraktar ile özel röportaj: Bayraktar TB2'nin sırrı ne? Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, CNN International'da Julia Chatterley'in sunduğu First Move programına konuk oldu. Programda muhabir, “Ruslar İHA'ları alt edecek silahları geliştirdi mi?' sorusunu yöneltti. Bayraktar'ın buna cevabı, “Savaşın ilk gününden itibaren tüm Bayraktar TB2 filosu aktifti. Sürekli uçmaya devam ettiler. Bu şeyi alt etmek için pek çok ürüne ihtiyacınız var.' oldu. BiP'te paylaş

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"Kızılelma daha etkileyici bir model"

"Baykar iki tip drone üretiyor: TB2 ve Akıncı" bilgisinin paylaşıldığı haberde şunlar anlatıldı:

"Şimdi 2023 için planlanan Kızılelma adlı yeni ve daha etkileyici bir model üzerinde çalışıyorlar. Ukrayna Savunma Bakanı'na göre, Kiev, Rusya'ya karşı savaşın başlamasından bu yana 50 TB2 SİHA aldı.

TB2'nin özelliklerini sıraladılar

TB2, 20 saatten fazla otonomluk sunuyor. Saatte 250 kilometre hızla hareket ediyor ve 6 bin 800 metre yükseklikte uçuyor. 150 kilometrekarelik bir menzili kapsıyor. 4 adet lazer güdümlü füze taşıyabilme kapasitesine sahip. Liste fiyatı 4 milyon dolar civarında."

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