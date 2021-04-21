Fransız eski bakan: Laiklik İslam'ı dışlamak için kullanılıyor

Fransız eski Eğitim Bakanı Najat Vallaud Belkacem, France Inter radyosunda yaptığı açıklamada, İslam’a karşı savaş açan Macron hükümetine tepki gösterdi.
"Hükümet dışlamak için kullanıyor"
Hükümetin ülkede düzenlediği laiklik oturumlarına ilişkin soru işaretlerinin olduğunu söyleyen Belkacem, laikliğin şimdiki hükümet tarafından araçsallaştırıldığını, yalnızca İslam'ı dışlamak için kullanıldığını ifade etti.
"Farklı dinlere saygı gösterilmeli"
Vallaud-Belkacem, laikliğin farklı dinlere mensup kişilere saygı göstermek ve onlara ayrımcılık yapmadan muamele etmek olduğunun anlatılması tavsiyesinde bulundu.