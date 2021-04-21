Fransız eski bakan: Laiklik İslam'ı dışlamak için kullanılıyor Fransa’nın eski Eğitim Bakanı Najat Vallaud Belkacem, katıldığı bir radyo yayınında, ülkesinin laikliği İslam'ı dışlamak için kullandığını söyledi. Macron hükümetine tepki gösteren Belkacem, "Bunu İslam’a karşı kullanmak için araçsallaştırıyorsunuz" dedi.

Haber Merkezi 21 Nisan 2021, 13:47 Son Güncelleme: 21 Nisan 2021, 14:01 Diğer