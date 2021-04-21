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Dünya Fransız eski bakan Laiklik İslamı dışlamak için kullanılıyor
AVRUPA

Fransız eski bakan: Laiklik İslam'ı dışlamak için kullanılıyor

Fransa’nın eski Eğitim Bakanı Najat Vallaud Belkacem, katıldığı bir radyo yayınında, ülkesinin laikliği İslam'ı dışlamak için kullandığını söyledi. Macron hükümetine tepki gösteren Belkacem, "Bunu İslam’a karşı kullanmak için araçsallaştırıyorsunuz" dedi.

Haber Merkezi Diğer
Fransız eski bakan: Laiklik İslamı dışlamak için kullanılıyor
Najat Vallaud Belkacem

Fransız eski Eğitim Bakanı Najat Vallaud Belkacem, France Inter radyosunda yaptığı açıklamada, İslam’a karşı savaş açan Macron hükümetine tepki gösterdi.

"Hükümet dışlamak için kullanıyor"

Hükümetin ülkede düzenlediği laiklik oturumlarına ilişkin soru işaretlerinin olduğunu söyleyen Belkacem, laikliğin şimdiki hükümet tarafından araçsallaştırıldığını, yalnızca İslam'ı dışlamak için kullanıldığını ifade etti.

"Farklı dinlere saygı gösterilmeli"

Vallaud-Belkacem, laikliğin farklı dinlere mensup kişilere saygı göstermek ve onlara ayrımcılık yapmadan muamele etmek olduğunun anlatılması tavsiyesinde bulundu.

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