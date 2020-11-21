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Dünya Macron faşizmi zirve yaptı
AVRUPA

​Macron faşizmi zirve yaptı

Macron faşizmi zirve yaptı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un ülkedeki İslami kurum ve Müslümanlara baskısı faşizm boyutuna ulaştı. Kendi imamlarını yetiştirme adımı atan Fransa, İslamofobi ile Mücadele Kolektifi’nin fesih sürecini de başlattı. 2017’de Macron’a oy isteyen Liberation gazetesi son dönemdeki baskıcı politikalar nedeniyle “Hürriyetler karartılıyor” yorumunu yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Emmanuel Macron
Emmanuel Macron

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Ekim ayında ilan ettiği İslam karşıtı politikalar uygulamaya girdi. Faşizm uygulamalarını hatırlatan politikalar sonucunda İslami kurumlara ağır baskı, yaptırım hatta kapatmalar yürürlüğe girdi. Bu çerçevede Fransa’da Müslümanlara yönelik baskı ve ayrımcılığa ilişkin çalışmalar yürüten Fransa İslamofobi ile Mücadele Kolektifinin (CCIF) fesih sürecinin resmi olarak başladığı bildirildi. Derneğin Facebook hesabından “aşırı sağcıların baskılarına boyun eğen İçişleri Bakanı CCIF’e fesih sürecinin başladığına ilişkin tebligat gönderdi” açıklaması yapıldı. Açıklamada, derneğin 29 Ekim’de faaliyetlerinin durdurulmasının akabinde çalışmalarının büyük bir bölümünü yurt dışına taşıdığı kaydedildi.

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Henüz 39 yaşında Fransa Başkanı olan Macron, ülke tarihinin en genç başkanı olurken Fransa'nın dış politikası da bir gencin tarihe geçme arzusuyla dönüşüyordu.


CUMHURBAŞKANI’NIN TALİMATI

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Başbakan Jean Castex’in talimatı doğrultusunda CCIF yetkililerine fesih sürecinin başladığına ilişkin bildirimde bulunulduğunu duyurdu. Darmanin, CCIF yetkililerinin kendilerini savunabilmeleri için 8 gün sürelerinin olduğunu belirtti. CCIF, Macron yönetiminin Müslümanlara yönelik tutumu nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyine başvurduğunu duyurmuştu.

15 GÜN TEHDİDİ

Fransa İslam Konseyi (CFCM), Macron ile yapılan görüşmede Ulusal İmamlar Konseyi’nin (CNI) kurulmasına karar verildiğini bildirdi. Macron’un geçen Çarşamba günü Konsey’e taleplerinin gerçekleşmesi için 15 gün süre verdiği ortaya çıkmıştı. Bu kurumun imamların dini bilgilerine, öğretim becerilerine ve insani niteliklerine göre görevlerini yerine getirme konusunda onay süreci oluşturacağı aktarıldı.

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CUMHURİYET DEĞERLERİ TÜZÜĞÜ

CNI, camilerde dini eğitimden sorumlu kadınların görev alabileceği belirtildi. Açıklamada, CNI’nin kuruluşuna ilişkin belgelerin Macron’a iletildiği, “Cumhuriyet Değerleri Tüzüğü’nün” de oluşturulduğu aktarıldı. Tüzük, Macron’un kabul edilmesi için baskı uyguladığı maddelerin başında geliyordu.

Liberation: Hürriyetler karartılıyor

  • 2017’de “Ne yaparsanız yapın ama Macron’a oy verin” başlığı atan Fransız Liberation gazetesi, son sayısında Emmanuel Macron iktidarının baskıcı tutumunun ulaştığı boyutu gözler önüne serdi. Haberinde “Hukuk devleti: Hürriyetler karartılıyor” ifadesini kullanan Liberation, Fransa’da güvenlik güçlerinin görüntülenmesinin yasaklanmasının ‘baskıcı bir sürüklenmenin doruk noktası’ olduğunu yazdı. Gazete, “Polisin yüzlerinin yayılmasını engelleyen küresel güvenlik metni, bilgi verme, gösteri yapma veya dolaşıma sokma haklarını baltalayan baskıcı bir sürüklenmenin doruk noktasıdır” ifadelerini kullandı.Fransa’da hükümet tarafından çıkarılmak istenilen yeni “Genel Güvenlik” yasası, tepki çekti. Söz konusu yasa, gösteri ve yürüyüş sırasında gazeteciler ve vatandaşlar tarafından polislerin fotoğrafının çekilmesi veya video kaydı yapılmasının yasaklanmasını içeriyor. Tartışmalı yasa, bir polis memurunun veya bir jandarmanın “yüz görüntüsü veya diğer kimlik unsurlarının” yayılması durumunda 1 yıl hapis cezası ve 45 bin euro para cezasına çarptırılmayı kapsıyor.

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