Fransa'da nefret salgını: Müslümanlara saldırı yüzde 53 arttı

Fransa’da Emmanuel Macron yönetiminin son aylardaki İslam karşıtı tavrı, Müslümanlara ve camilere yönelik saldırıların artmasına neden oldu. Toplanan verilere göre Fransa’da 2020 yılında İslam karşıtı saldırılar, bir önceki yıla göre yüzde 53 artış gösterdi. Fransa İslam Konseyi’ne (CFCM) bağlı Fransa İslamofobi Gözlemevi Başkanı Abdullah Zekri, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede saldırıların en çok Rhones-Alpes, Paca ve başkent Paris’in de içinde olduğu Ile-de-France bölgelerinde yaşandığını belirtti. Geçen yıl Müslümanlara yönelik 235 saldırı gerçekleştiğini kaydeden Zekri, bu rakamın 154 saldırı olan bir önceki yıla göre yüzde 53 arttığını vurguladı.

‘MÜSLÜMANLAR DİNİNİ YAŞAYABİLMELİ’

Zekri, 2020’de camilere yönelik saldırıların ise yüzde 35 arttığını aktararak, CFCM’in merkezine veya yöneticilerin evine tehdit içeren 70 mektup gönderildiğini ifade etti.Zekri, sanal ortamda İslam ve Müslümanlar hakkında yalanların ve Müslümanlara karşı nefreti körükleyen e-postaların yayılmasının endişe verici olduğunun altını çizdi. Gözlemevi Başkanı Zekri, Fransa’daki Müslümanların bazı Fransızların İslam’a olumsuz bakmasından endişe duyduğunu kaydetti. İslam ile terör arasında bir ilişkinin bulunmadığını vurgulayan Zekri, Fransa’da yaşayan Müslümanların diğer dine mensup kişiler gibi dinini yaşayabilmesi gerektiğine işaret etti.

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AYRILIKÇI TASARI TEPKİ ÇEKİYOR

Ülkede Ekim 2020’de Samuel Paty isimli öğretmenin öldürülmesinin ardından İslam karşıtı saldırılarda da artış gözlenmişti. Fransa’da İslam karşıtı saldırıların yanı sıra Müslümanları hedef alan yasa tasarısı hazırlandı. Macron yönetiminin geçen yıl hazırladığı, “İslamcı ayrılıkçı” olarak bilinen ve “Cumhuriyet değerlerine saygıyı güçlendiren prensipler” olarak değiştirilen yasa tasarısı, ülkedeki Müslüman toplumu hedef gösterdiği, hayatlarının neredeyse her alanına kısıtlamalar getirdiği gerekçesiyle eleştiriliyor. Tasarı, camiler ve bu camilerin idaresinden sorumlu derneklere yönelik müdahalenin yanı sıra Müslümanlara ait dernek ve sivil toplum kuruluşlarının finansmanını denetim altına almayı öngörüyor.

İspanyol aşırı sağına Twitter engeli

Sosyal paylaşım ağı Twitter, İslam karşıtı kampanya başlatan İspanya’daki aşı sağcı parti Vox’un resmi hesabını geçici olarak kapattı. Vox’un “İslamlaştırmaya hayır” etiketiyle sosyal paylaşım sitesinde başlattığı kampanyada şirketin koyduğu “nefret söylemlerini yasaklayan kuralların çiğnendiğini” açıklayan Twitter İspanya, Vox partisinin resmi hesabının askıya alındığını duyurdu. Katalonya’da 14 Şubat’ta yapılacak yerel parlamento seçimleri dolayısıyla 28 Ocak Perşembe günü başlayan seçim kampanyası dolayısıyla söz konusu kampanyayı başlatan Vox, Katalonya ve Kanarya Adaları’nda işlenen suçlarla bağlantılı olarak Kuzey Afrika kökenli göçmenleri ve Müslümanları hedef alan paylaşımlar yapmıştı.

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DÜNYA Avrupa'da artan İslam karşıtlığı endişelendiriyor: 6 yılda 700 camiye saldırı düzenlendi