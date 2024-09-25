Fransız işgalinin 171. yıl dönümü

Pasifik ada ülkesi Yeni Kaledonya Fransa tarafından ilhakının 171. yıl dönümünü protestolar ve sokağa çıkma yasaklarıyla geçirdi. Fransa'nın Yüksek Komiseri Louis Le Franc, ada ülkesinde yıl dönümünde protestoları ve eylemleri bastırmak için sokağa çıkma yasağı uyguladı. Yerli Kanak halkı tarafından Kanak Yas Günü olarak anılan gün, 1853'te Yeni Kaledonya'nın Fransızlar tarafından sömürgeleştirilmesine işaret ediyor. 300.000 kişilik nüfusun 112.000'ini oluşturan Kanaklar, sürekli olarak Fransız yönetiminden bağımsızlık için baskı yapıyor. 13 Mayıs'ta, ülkedeki demografiyi değiştirmeyi amaçlayan yasa değişikliğini protesto etmek amacıyla başlayan gösteriler sonrası Fransa, Yeni Kaledonya'ya 700 polis memuru daha görevlendirerek toplam sayıyı beş binin üzerine çıkarmıştı.