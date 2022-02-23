Fransız medyası: Erdoğan Afrika’da sahayı boş bırakmıyor

Saffet Özdemir

Türkiye'nin Afrika ile ilişkileri dünya basınında konuşulmaya devam ediyor. Fransız medya kuruluşu Le Point’de “Erdoğan: Türkiye'nin gündeminde her zamankinden daha fazla Afrika var” başlıklı bir haber yayımlandı. Yazıda şu ifadelere yer verildi:

Erdoğan Afrika'yı yaklaşık kırk kez ziyaret etti

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2003 yılından bu yana Afrika kıtası ile ticaret hacmini 2 milyar dolardan en az 25 milyar dolara yükseltti. Erdoğan , 2005 yılından bu yana her zaman ülkesinden iş adamları eşliğinde Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak Afrika'yı yaklaşık kırk kez ziyaret etti. O zamandan beri Türkiye kıtada yaklaşık 40 büyükelçilik açtı ve ulusal havayolu şirketi Türk Hava Yolları'nın ağını genişletti. Ardından Erdoğan, çok sayıda Afrikalı temsilcinin katılımıyla İstanbul'da 3. Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nu düzenledi. 2021 yılı, Ankara'nın kıtadaki artan yatırımını gösteren 3. Türkiye-Afrika ortaklığı zirvesinin düzenlenmesiyle sona erdi."

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Le Point.

"Erdoğan Afrika'da sahayı boş bırakmıyor"

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afrika'da olabildiğince sahayı boş bırakmıyor. Ankara, özellikle savunma alanında diplomatik ve aynı zamanda ekonomik ve ticari bağlar geliştirmek için Erdoğan'ın himayesinde son yirmi yılda Afrika'ya büyük yatırımlar yaptı. Erdoğan, hükümet üyeleri ve Türkiye'den iş adamlarından oluşan geniş bir heyet eşliğinde Kongo Devlet Başkanı Felix Tshisekedi ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Tshisekedi, iki ülke arasında imzalanan ve ilişkilerimizi güçlendirme arzusunu simgeleyen anlaşmalar nedeniyle "Bugün Türkiye ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerde tarihi bir gün" dedi. Bu anlaşmaların birkaç işbirliği alanı ile özellikle “güvenlik, altyapı, sağlık, ulaşım” ile ilgili olduğunu ve “kazan-kazan işbirliğini” memnuniyetle karşıladığını belirtti."

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