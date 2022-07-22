Fransız parlamentosunda ‘insanlık dersi’

Fransız Parlamentosu’nda önceki gün gerçekleştirilen oturumda net asgari ücretin bin 500 avroya sabitlenmesini talep eden sol ittifak NUPES milletvekili Rachel Keke, parlamentodaki diğer vekilleri eleştiri yağmuruna tuttu. Yaptığı konuşma özellikle sosyal medyada büyük ilgi görürken, Fransız vekillere “Bu salonda kim aylık 800-900 avro kazanıyor bilmek istiyorum. Hiç kimse!” diyerek seslendi. “Buraya ilk gelişim. Milletvekili olarak seçildim ve korkunç şeyler görüyorum. Temel işleri hor görüyorsunuz, Fransa’ya hizmet edenleri hor görüyorsunuz. Restoranlara gittiğinizde yemek yiyorsunuz. Monoprix’de alışveriş yaptığınızda mutlusunuz. Bunun üzerine biraz düşünün olur mu?” ifadelerini kullanan Keke, “Şirketlerdeki CEO maaşlarının yüzde 70 artırılmasına rağmen asgari ücretin bin 500 avroya yükseltilmesini reddediyorsunuz, çok yazık” diye konuştu. Keke’nin teklifi sağ partilerin oylarıyla reddedildi.

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48 yaşındaki Rachel Keke, geçen ay düzenlenen parlamento seçimlerinde eski Spor Bakanı Roxana Maracineanu’yu geride bırakarak meclise girmeye hak kazanmıştı. Vekil olana kadar Paris’te bir otelde temizlik işçisi olarak çalışan Keke, kendisi gibi çok sayıda işçi ile beraber Fransız tarihinin en uzun otel grevlerinden birine öncülük etmişti. Seçimlerin ardından yaptığı açıklamada, “Ben sesi olmayanların sesiyim. Ben hizmetçiyim, temizlikçiyim, hasta bakıcıyım. Tüm görünmez bu mesleklerin ulusal mecliste görünür olmasını sağlayacağım. Örnek bir milletvekili olacağım hiç endişelenmeyin” demişti.

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