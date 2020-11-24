Fransız polisi 2 bin kişilik mülteci kampını dağıttı

Fransa'nın başkenti Paris'te Saint Denis banliyösü yakınlarındaki mülteci kampı polisin düzenlendiği operasyonla tahliye edilmesinin ardından, ülkedeki Cumhuriyet Meydanı'na toplanan polis ile mülteciler arasında arbede yaşandı.

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Fransa'nın başkenti Paris'te Saint Denis banliyösü yakınlarındaki kampta barınan 2 binden fazla mülteci, polisin sabahın erken saatlerinde düzenlendiği operasyonla tahliye edildi.

Tahliye edilen mülteci kampının ardından mülteciler, Paris’in 3,10 ve 11’inci bölge arasındaki sınırda yer alan Cumhuriyet Meydanı'na (Place de la République) yerleşmek için toplandı. Fransız polisi mültecilere müdahalelerde bulundu. Cumhuriyet Meydanı'na toplanan polis ile mülteciler arasında arbede yaşandı. Fransız polisi dün gece mültecilerin koşullarını protesto etmek için Paris'e yerleştirilen 500 çadırı kaldırdı.

İÇİŞLERİ BAKANI RAPOR İSTEDİ

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Cumhuriyet Meydanı'ndaki mülteciler ile polis arasında yaşanan bazı görüntülerden dolayı şoke olduğunu ve polisten konuyla ilgili ayrıntılı bir rapor talep ettiğini söyledi.



2 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Fransa'nın başkenti Paris'te Saint Denis banliyösü yakınlarındaki kampta barınan 2 bindenden fazla mülteci, polisin sabahın erken saatlerinde düzenlendiği operasyonla tahliye edilmişti. Söz konusu kamptan tahliye edilen kişilerin genellikle Afganistan, Somali ve Sudan uyruklu olduğu ifade edilmişti.

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