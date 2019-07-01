Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Dünya Fransız polisine biber gazı soruşturması
AVRUPA

Fransız polisine 'biber gazı' soruşturması

Fransa'nın başkenti Paris'te geçen hafta çevrecilerin düzenlediği gösteride polisin biber gazı kullanarak olaylara müdahale etmesine ön soruşturma açıldı.

Haber Merkezi AA
Polis, eylemcilere biber gazı ile müdahale ederken
Polis, eylemcilere biber gazı ile müdahale ederken

Fransa'nın başkenti Paris'te geçen hafta çevrecilerin düzenlediği gösteride polisin eylemcilere biber gazı kullanması üzerine ön soruşturma açıldığı bildirildi.

Paris Savcılığından yapılan açıklamada, polisin, son yılların en şiddetli sıcağın yaşandığı cuma günü Paris'te çevreci göstericilere biber gazıyla müdahale etmesini ardından ön soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, soruşturmada polisin hangi şartlarda eylemcilere biber gazı kullandığının araştırılacağı kaydedildi.

Paris'te cuma günü çevreci göstericiler hükümetin iklim konusundaki attığı adımların yetersiz kaldığına dikkati çekmek için eylem yapmıştı. Polisin, şiddete başvurmayan eylemcilere sıklıkla biber gazı kullandığına dair görüntüler sosyal medyada yankı uyandırmıştı.

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