Dünya Fransız Total şirketine Ukraynadaki savaş suçlarına ortak olma suçlaması
AVRUPA

Fransız Total şirketine ‘Ukrayna’daki savaş suçlarına ortak olma’ suçlaması

Fransa’da Darwin Climax Coalition ve Ukrayna menşeli Razom We Stand dernekleri, ulusal terörle mücadele savcılığına yaptıkları başvuruda TotalEnergies'i Ukrayna'da savaş suçlarına ortak olmakla suçladı. Şikayet dosyasında “TotalEnergies'in Rusya'da bulunan bir petrol yatağından petrol çıkarmaya devam ederek Ukrayna'yı bombalayan Rus savaş uçaklarında kullanılan yakıtın üretilmesine izin verdiği” öne sürüldü.

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Fransız Total şirketine ‘Ukrayna’daki savaş suçlarına ortak olma’ suçlaması
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Fransa’da Darwin Climax Coalition ve Ukrayna menşeli Razom We Stand dernekleri, ulusal terörle mücadele savcılığına yaptıkları başvuruda TotalEnergies'i Ukrayna'da savaş suçlarına ortak olmakla suçladı.

Şikayet dosyasında “TotalEnergies'in Rusya'da bulunan bir petrol yatağından petrol çıkarmaya devam ederek Ukrayna'yı bombalayan Rus savaş uçaklarında kullanılan yakıtın üretilmesine izin verdiği” öne sürüldü.

Fransız Le Monde gazetesi, ağustosta sivil toplum kuruluşu Global Witness’ın soruşturma ve araştırmalarına dayandırarak Rus uçaklarının Ukrayna savaşında istimal ettiği üslere sağlanan jet yakıtının, TotalEnergies’in yüzde 49’una, Rus şirketi Novatek’in de yüzde 51’ine sahip olduğunu, Sibirya'daki Termokarst petrol yatağından Terneftegaz tarafından üretildiğini yazmıştı.

Rusya’nın Ukrayna’ya savaş açması sonrası TotalEnergies, Rusya’daki projelerini kademeli askıya alacaklarını, 2022’nin sonuna kadar ülkeden tamamen çekileceklerini açıklamıştı.

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