Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Fransız vekilden akılalmaz yasa teklifi Müslümanlar toplama kampına
AVRUPA

​Fransız vekilden akılalmaz yasa teklifi: Müslümanlar toplama kampına

Fransız vekilden akılalmaz yasa teklifi: Müslümanlar toplama kampına

Fransa’da, Müslümanlar için toplama kampları kurulması gündemde. Cumhuriyetçiler Partisi Başkan Yardımcısı Guillaume Peltier, Müslümanların “idari gözetim kamplarına” alınmasını öngören yasa teklifini Fransa Ulusal Meclisine sundu. Faşist tasarının, Cumhurbaşkanı Macron’un İslâm karşıtı siyasetinin bir sonucu olduğu belirtiliyor.

Sennur Yassıkaya Yeni Şafak
Cumhuriyetçiler Partisi Başkan Yardımcısı Guillaume Peltier
Cumhuriyetçiler Partisi Başkan Yardımcısı Guillaume Peltier

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’ın İslam’ı ve Müslümanları hedef alan siyaseti ülkedeki aşırı sağcı siyasilere adeta güç ve cesaret verdi. Macron’un İslam’ı hedef alan saldırılarına paralel aşırı-sağ siyasi görüşleriyle bilinen Fransız politikacı Guillaume Peltier’in, “radikalleştiği” iddia edilen Müslümanların “toplama kamplarına” alınmasını teklif eden bir yasa tasarısını Fransa Ulusal Meclisi’ne sunduğu ortaya çıktı.

Guillaume Peltier

Macron faşizmi zirve yaptı
DÜNYA
Macron faşizmi zirve yaptı
  • The New Arab’ın haberine göre skandal yasa tasarısı Fransa Ulusal Meclisi’nin internet sitesinde de yayınlandı. Skandal tasarının sahibi Peltier, ırkçı Ulusal Cephe Partisi’nin eski üyesi ve şu an eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarcozy’nin kurucusu olduğu Cumhuriyetçiler Partisi’nde başkan yardımcısı görevini yürütüyor. Macron’un da Sarkozy ile sıklıkla görüştüğü biliniyor. Teklifin sahibi ırkçı siyasi Peltier’in geçtiğimiz günlerde Emmanuel Macron’a, “Genel Güvenlik Yasası” ve ırkçı polis şiddetine karşı başlayan protestolara karşı daha sert karşılık verme çağrısında bulunmuştu.

Emmanuel Macron

Macron İslam’a savaş açtı
DÜNYA
Macron İslam’a savaş açtı

FAŞİST YASA TEKLİFİ

Nazi dönemini hatırlatan faşist yasa teklifi, radikalleştiği iddiasıyla güvenlik güçlerince takip edilen kişilerin “idari gözetim kamplarında” tutulmasını öngörüyor. Skandal yasa tasarısının, “(Fransız) istihbarat servisinin kısıtlı kaynaklarıyla, günlük çerçevede listedeki kişileri takip etmesinin imkansız olduğu” gerekçesine dayandırıldığı belirtildi. İnsan hakları savunucuları, “radikalleşme”nin Fransız kanunlarında tanımlanmadığını belirterek teklife sert tepki gösterdi.

İslam düşmanı Macron boykotu görünce Arapça paylaşım yaptı: Asla pes etmeyeceğiz
DÜNYA
İslam düşmanı Macron boykotu görünce Arapça paylaşım yaptı: Asla pes etmeyeceğiz

KASIM AYINDA SUNULDU

  • Kasım ayında Meclis’e sunulan skandal yasa teklifinin durumuna ilişkin belirsizlik sürse de, Macron hükümetinin, İslam ve Müslümanlara yönelik sertlik taraftarı politikasına ilişkin endişelerin küresel çapta arttığı bir dönemde sunulması dikkatleri çekti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron geçtiğimiz aylarda “Fransız İslamı” teklifiyle ülkesindeki Müslüman kurum ve yapıları hedef alan bir stratejiyi yürürlüğe koymuştu.

MACRON’UN PROVOKATİF ADIMLARI

Ekim ayında “Aydınlanmış İslam” teklifiyle tepkileri üzerine çeken Macron, Charlie Hebdo dergisinin yeniden yayınladığı, Hz. Muhammed’i hedef alan provokatif karikatürlerini “ifade özgürlüğü” kisvesi altında savunmuş ve kamu binalarına yansıtılmasına itirazda bulunmamıştı. Macron, ülkedeki İslami kurumlara “Cumhuriyet değerlerine” uyacaklarını belirten bir belgeyi de üstü örtülü tehditle imzalatmıştı.

CAMİLERE BASKIN VE KAPATMA

  • Macron yönetiminde aşırı sağın temsilcisi olduğu belirtilen İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de sıksık İslam karştı çıkışlarıyla biliniyor. Darmanin geçen hafta, ülkedeki 76 camiye operasyonlar düzenleneceğini ve bunlardan bazılarının kapatılacağını açıklamıştı. Darmanin, süpermarketlerdeki “helal gıda” reyonlarını da hedef almış ve yasaklanması gerektiğini dile getirmişti.
Abone Ol Google News
Farklı kaybettik

Farklı kaybettik

Temsilcimiz Başakşehir, Avrupa Kupaları'na veda etti.
Can kaybımız artıyor

Can kaybımız artıyor

​Sağlık Bakanlığı son 24 saati açıkladı.
Darbeciyeonur nişanı

Darbeciye
onur nişanı

​Macron ile Sisi arasında su sızmıyor.

Tarihi görüntü

Tarihi görüntü

​Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez böyle bir şey yaşandı.

İstanbul için <br>özür dileriz

İstanbul için
özür dileriz

Seçim şarkısını seslendiren sanatçıdan ​İmamoğlu'na tepki.

Aşı zorunlu olmayacak

Aşı zorunlu olmayacak

​Sağlık Bakanı Koca'dan kritik açıklamalar.
Rusya'da ortalık karıştı

Rusya'da ortalık karıştı

​Kıyamet Günü Uçağını soydular.
Bayram yeri gibi

Bayram yeri gibi

​Bakü sokakları Türk ve Azerbaycan bayrakları ile süslendi.
Oltaya yeni düzenleme

Oltaya yeni düzenleme

​İçişleri Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi.

Bayraktar, 5 yıl önceki duygusal yazısını Twitter'dan paylaştı.
Tehlikeli maddeler de var

Tehlikeli maddeler de var

2 bin konteyner okyanusun dibini boyladı.

En çok neleri aradık?

En çok neleri aradık?

​Türkiye'de en çok arananlarda ilk sırada EBA var...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.