​Fransız vekilden akılalmaz yasa teklifi: Müslümanlar toplama kampına

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’ın İslam’ı ve Müslümanları hedef alan siyaseti ülkedeki aşırı sağcı siyasilere adeta güç ve cesaret verdi. Macron’un İslam’ı hedef alan saldırılarına paralel aşırı-sağ siyasi görüşleriyle bilinen Fransız politikacı Guillaume Peltier’in, “radikalleştiği” iddia edilen Müslümanların “toplama kamplarına” alınmasını teklif eden bir yasa tasarısını Fransa Ulusal Meclisi’ne sunduğu ortaya çıktı.

Guillaume Peltier

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The New Arab’ın haberine göre skandal yasa tasarısı Fransa Ulusal Meclisi’nin internet sitesinde de yayınlandı. Skandal tasarının sahibi Peltier, ırkçı Ulusal Cephe Partisi’nin eski üyesi ve şu an eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarcozy’nin kurucusu olduğu Cumhuriyetçiler Partisi’nde başkan yardımcısı görevini yürütüyor. Macron’un da Sarkozy ile sıklıkla görüştüğü biliniyor. Teklifin sahibi ırkçı siyasi Peltier’in geçtiğimiz günlerde Emmanuel Macron’a, “Genel Güvenlik Yasası” ve ırkçı polis şiddetine karşı başlayan protestolara karşı daha sert karşılık verme çağrısında bulunmuştu.

Emmanuel Macron

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FAŞİST YASA TEKLİFİ

Nazi dönemini hatırlatan faşist yasa teklifi, radikalleştiği iddiasıyla güvenlik güçlerince takip edilen kişilerin “idari gözetim kamplarında” tutulmasını öngörüyor. Skandal yasa tasarısının, “(Fransız) istihbarat servisinin kısıtlı kaynaklarıyla, günlük çerçevede listedeki kişileri takip etmesinin imkansız olduğu” gerekçesine dayandırıldığı belirtildi. İnsan hakları savunucuları, “radikalleşme”nin Fransız kanunlarında tanımlanmadığını belirterek teklife sert tepki gösterdi.

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KASIM AYINDA SUNULDU

Kasım ayında Meclis’e sunulan skandal yasa teklifinin durumuna ilişkin belirsizlik sürse de, Macron hükümetinin, İslam ve Müslümanlara yönelik sertlik taraftarı politikasına ilişkin endişelerin küresel çapta arttığı bir dönemde sunulması dikkatleri çekti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron geçtiğimiz aylarda “Fransız İslamı” teklifiyle ülkesindeki Müslüman kurum ve yapıları hedef alan bir stratejiyi yürürlüğe koymuştu.

MACRON’UN PROVOKATİF ADIMLARI

Ekim ayında “Aydınlanmış İslam” teklifiyle tepkileri üzerine çeken Macron, Charlie Hebdo dergisinin yeniden yayınladığı, Hz. Muhammed’i hedef alan provokatif karikatürlerini “ifade özgürlüğü” kisvesi altında savunmuş ve kamu binalarına yansıtılmasına itirazda bulunmamıştı. Macron, ülkedeki İslami kurumlara “Cumhuriyet değerlerine” uyacaklarını belirten bir belgeyi de üstü örtülü tehditle imzalatmıştı.

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