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Dünya Macron ve Sisinin tek derdi Erdoğan
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Macron ve Sisi'nin tek derdi Erdoğan

Fransız medyası Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Mısır cunta lideri Abdülfettah es Sisi'nin buluşmasını "Erdoğan nefreti" üzerinden duyurdu. Libya ve Akdeniz'de Türkiye'nin eylemlerinden rahatsız olan iki ülkenin bir araya gelmesindeki amacı Fransız medyası da ilan etmiş oldu. France 24 kanalı iki liderin görüşme özetini "Macron ve Sisi ortak düşmanın Recep Tayyip Erdoğan olduğu konusunda hemfikir" ifadeleriyle verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
France 24 kanalı görüşmenin özetini bu şekilde verdi.
France 24 kanalı görüşmenin özetini bu şekilde verdi.

Fransız medyası Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Mısır cunta lideri Abdülfettah es Sisi'nin buluşmasını böyle duyurdu. France 24 iki liderin görüşme özetini "Macron ve Sisi ortak düşmanın Recep Tayyip Erdoğan olduğu konusunda hemfikir" ifadeleriyle verdi.

AA

Macron ve Mısır cunta lideri Sisi dün Paris'te bir araya geldi. Macron Libya konusunda Mısır'ın önemli bir müttefik olduğunu söyleyerek insan hakları ihlallerinin silah satışlılarını etkilememesi gerektiğini ifade etti.

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ORTAK DÜŞMAN BELLİ!

Fransız medyası ise iki lierin görüşmesini "Erdoğan nefreti" ile özetledi. Fransız kanal France 24 görüşmenin özetini "Macron ve Sisi ortak düşmanın Recep Tayyip Erdoğan olduğu konusunda hemfikir" ifadeleriyle verdi.

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