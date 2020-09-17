Fransız vekillerin başörtüsü tepkisi Başörtülü öğrencinin bulunduğu parlamento toplantısını terk ettiler: Kılık kıyafet özgürlüğüne de Fransız vekiller Fransa'nın başkenti Paris'te koronavirüs ve gençliğe etkileri tartışılan bir parlamento toplantısı düzenlendi. Toplantı sırasında bazı sağcı milletvekilleri ile iktidar partisi üyesi Anne-Christine Leng, öğrenci sendika temsilcisi Maryam Pougetoux'un başörtülü olmasını kabullenmediklerini belirterek toplantıdan ayrıldı. Daha sonra Twitter hesabından da paylaşım yapan Lang, demokrasinin kalbi ulusal mecliste düzenlenen bir toplantıda başörtülü birinin bulunmasını hazmedemediğini savundu. Öte yandan oturumu yöneten bir başka iktidar partisi üyesi Sandrine Mörch ise oturum sırasındaki hazımsızlığı gereksiz bularak, insanların dini kıyafetleriyle toplantıya katılmasını engelleyen bir kural bulunmadığını vurguladı.

Haber Merkezi 17 Eylül 2020, 22:50 Son Güncelleme: 17 Eylül 2020, 23:19 AA