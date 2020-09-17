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Dünya Başörtülü öğrencinin bulunduğu parlamento toplantısını terk ettiler Kılık kıyafet özgürlüğüne de Fransız vekiller
AVRUPA

Fransız vekillerin başörtüsü tepkisi

Başörtülü öğrencinin bulunduğu parlamento toplantısını terk ettiler: Kılık kıyafet özgürlüğüne de Fransız vekiller

Fransa'nın başkenti Paris'te koronavirüs ve gençliğe etkileri tartışılan bir parlamento toplantısı düzenlendi. Toplantı sırasında bazı sağcı milletvekilleri ile iktidar partisi üyesi Anne-Christine Leng, öğrenci sendika temsilcisi Maryam Pougetoux'un başörtülü olmasını kabullenmediklerini belirterek toplantıdan ayrıldı. Daha sonra Twitter hesabından da paylaşım yapan Lang, demokrasinin kalbi ulusal mecliste düzenlenen bir toplantıda başörtülü birinin bulunmasını hazmedemediğini savundu. Öte yandan oturumu yöneten bir başka iktidar partisi üyesi Sandrine Mörch ise oturum sırasındaki hazımsızlığı gereksiz bularak, insanların dini kıyafetleriyle toplantıya katılmasını engelleyen bir kural bulunmadığını vurguladı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Fransa'da sağcı ve cumhuriyetçi milletvekilleri parlamentoda başörtülü bir öğrencinin hazır bulunduğu toplantıyı terk etti.

Temsilcinin başörtülü olmasını hazmedemediler

  • Ülkenin başkenti Paris'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve gençliğe etkilerinin tartışıldığı parlamento toplantısında bazı sağcı milletvekilleri ile iktidar partisi üyesi Anne-Christine Lang, öğrenci sendikası temsilcisi Maryam Pougetoux'nun başörtülü olmasını kabullenmediklerini belirterek toplantıdan ayrıldı.

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Lang daha sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, demokrasinin kalbi ulusal mecliste düzenlenen bir toplantıda başörtülü birinin bulunmasını hazmedemediğini savundu.

Hem 'kadın hakları koruyucusu' hem kılık kıyafet özgürlüğü karşıtı

  • İktidar partisi üyesi Lang, "Cumhuriyetçi değerler ile laikliğe bağlı feminist ve kadın hakları koruyucusu bir milletvekili olarak başörtülü birinin toplantımıza katılmasını kabul edemiyorum." ifadesini kullandı.

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Hazımsızlığı gereksiz buldu

  • Öte yandan oturumu yöneten bir başka iktidar partisi üyesi Sandrine Mörch ise oturum sırasındaki tepkiyi gereksiz bularak, insanların dini kıyafetleriyle toplantıya katılmasını engelleyen bir kural bulunmadığını vurguladı.

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'Sahte tartışma'

Mörch, başörtüsü etrafında oluşturulan sahte tartışmanın gençlerin geleceğinin ele alındığı bu toplantıyı zemininden kaydırmasına müsaade etmeyeceğini kaydetti.

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  • Öğrenci birliği UNEF, 2018’de Maryam Pougetoux’yu sözcü olarak atadığında dönemin Cinsiyet Eşitliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Marlene Schiappa ve çok sayıda siyasi figürün eleştirisine maruz kalmıştı.

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