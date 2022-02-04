Dünya Fransızlar e-Nabız sistemini kopyaladı
AVRUPA

Fransızlar e-Nabız sistemini kopyaladı

Koronavirüs salgını başta olmak üzere sağlık sistemiyle tüm dünyaya parmak ısırtan Türkiye, başarılarıyla örnek alınmaya devam ediyor. Son olarak Fransa, Türkiye'nin e-Nabız sistemini örnek almaya karar verdi. Daha önce sağlık alanında kullanıma alınan sistemlerin çöktüğü ülkede kullanıma sokulan yeni uygulamayı Sağlık Bakanı Olivier Veran tanıttı.


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Haber Merkezi Diğer
Fransızlar e-Nabız sistemini kopyaladı
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Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan e-Nabız sistemi, Türkiye'de 7 yıldır uygulanıyor.

Kişisel sağlık kaydı işlevi gören uygulama aracılığıyla laboratuvar tahlillerinden radyoloji görüntülerine, kullanılan reçete ve ilaç bilgilerinden, teşhis, rapor ve muayenelere ait her türden detay bilgiyi içeren sağlık kayıtlarına ulaşılabiliyor.

E-NABIZ FRANSA'DA

Sağlık sistemine düzenleme getirmek isteyen Fransa, Türkiye'nin e-Nabız sistemini örnek almaya karar verdi.

Sistemin neredeyse aynısı Avrupa ülkesinde kullanılmaya başlandı.

FRANSA SAĞLIK BAKANI: DEVRİM NİTELİĞİNDE

Detayları aktaran A Haber Muhabiri Ömer Aydın, "İlginç olan ise bu sistemin bir yenilikçi sistem olarak ilan edilmesi. Sağlık Bakanı (Olivier Veran) bir basın toplantısı düzenleyerek, sistemi tanıttı." dedi. Fransız Bakan Veran, sistemin sağlık alanında bir devrim niteliğinde olduğunu vurguladı.

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TAM KAPASİTELİ OLARAK HİZMETE ALINACAK

Paris yönetimi 15 yıldır söz konusu sistem üzerinde çalışmalar yürütürken, 2 milyar eurodan fazla harcama yapıldı ve yaklaşık 3 ay sonra tam kapasiteli olarak hizmete alınacak.

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DAHA ÖNCE UYGULANAN SİSTEMLER ÇÖKTÜ

Fransa daha önce de benzer girişimlerde bulunarak, vatandaşlarının sağlık sistemine daha kolay erişebilmesine ilişkin birçok kez çalışmalar yürüttü, ancak başarı sağlanamadı.

Birkaç yıl önce e-Nabız'a benzer bir sistem devreye alınmış fakat çökmüştü.

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7/24 SAĞLIK HİZMETİ

E-Nabız; teşhis, rapor ve muayenelere ait her tür detay bilgiyi içeren sağlık kayıtlarına 7 gün 24 saat erişebilmeyi mümkün kılıyor ve koronavirüs salgınıyla mücadelenin dijital yönetiminde altyapıyı oluşturuyor.

Kamu, özel ya da üniversite hastanesi fark etmeksizin tüm sağlık kuruluşlarının bilgi sistemlerinin entegre olarak gerçek zamanlı veri gönderebildiği sistem, vatandaşların kişisel sağlık kayıtlarına, hem kendilerinin hem de izin vermeleri durumunda hekiminin ya da yakınlarının erişebileceği bir platform olarak hizmet veriyor.

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