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AVRUPA

Fransızlar salgın yönetiminde Macron'a güvenmiyor

Fransa’da 10 kişiden 7’si salgınla mücadelede Macron yönetimine güvenmiyor. YouGov araştırma şirketinin 2-3 Kasım'da "Huffingtonpost" için yaptığı anketlere göre, Fransız halkının yalnızca yüzde 29'u hükümete ikinci dalgayla başa çıkma konusunda güveniyor. Katılımcıların yüzde 73'ü hükümetin sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin adımlarını tutarsız buluyor.

Haber Merkezi AA
Emmanuel Macron.
Emmanuel Macron.

Fransa'da yapılan bir anket halkın koronavirüs konusunda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine güvenmediğini ortaya koydu.

YouGov araştırma şirketinin 2-3 Kasım'da "Huffingtonpost" için yaptığı anketlere göre, Fransız halkının yalnızca yüzde 29'u hükümete ikinci dalgayla başa çıkma konusunda güveniyor.

KARARLAR TUTARSIZ

Katılımcıların yüzde 73'ü hükümetin sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin adımlarını tutarsız bulurken, 10 kişiden 7'si salgının ikinci dalgasına karşı koymada hükümete güvenmediğini belirtti.

Zaruri olmayan hizmetlerin durdurulması kararı kapsamında kuaförler ve kütüphanelerin kapalı kalması konusunda katılımcıların yüzde 52'si hükümetle aynı düşünmediğini ifade etti.

Moda ürünlerinin "temel kalemler" kategorisine dahil edilmesi gerektiğine inananların oranı ise yüzde 35'te kaldı.

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MACRON'A GÜVEN AZALIYOR

Fransa'da 1 Kasım'da yapılan bir ankette de hükümetin aldığı güvenlik tedbirlerinin kendilerini terör ya da diğer saldırılara karşı koruyacağına güvenenlerin oranı yüzde 26 olarak çıkmıştı.

Ülkede yapılan 7 güven anketinin eylül ayı ortalaması, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a bir önceki ay yüzde 41 olan güvenin yüzde 38,7'ye gerilediğini ortaya koymuştu.

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