Freddy Kasırgası'nda ölü sayısı 400'e yaklaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, META Afrika, Orta Doğu ve Türkiye Kamu Politikaları Başkan Yardımcısı Kojo Boakye'yi makamında ağırladı. Sayan, yaşanan deprem felaketinin ardından META şirketinin dezenformasyon ile mücadelede Türkiye ile iş birliği içerisinde hareket ettiğini söyledi.