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META ile güçlü iş birliği: Afrika Orta Doğu ve Türkiye Kamu Politikaları Başkan Yardımcısı Türkiye'de

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, META Afrika, Orta Doğu ve Türkiye Kamu Politikaları Başkan Yardımcısı Kojo Boakye'yi makamında ağırladı. Sayan, yaşanan deprem felaketinin ardından META şirketinin dezenformasyon ile mücadelede Türkiye ile iş birliği içerisinde hareket ettiğini söyledi.

13:32 . 10/03/2023 Cuma
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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, META Afrika, Orta Doğu ve Türkiye Kamu Politikaları Başkan Yardımcısı Kojo Boakye'yi makamında ağırladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, META Afrika, Orta Doğu ve Türkiye Kamu Politikaları Başkan Yardımcısı Kojo Boakye'yi makamında ağırladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, META Afrika, Orta Doğu ve Türkiye Kamu Politikaları Başkan Yardımcısı Kojo Boakye'yi makamında ağırladı. Ziyaretin ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı Sayan, yaşanan deprem felaketinin ardından META şirketinin dezenformasyon ile mücadelede Türkiye ile iş birliği içerisinde hareket ettiğini söyledi.



Dezenformasyon ile mücadele için iş birliği


"META Afrika, Orta Doğu ve Türkiye Kamu Politikaları Başkan Yardımcısı Kojo Boakye'yi BTK'da ağırladık. Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi META ile güçlü bir iş birliği yürütüyoruz. Dezenformasyonsuz, daha temiz ve güvenli bir sosyal medya için çalışmayı sürdüreceğiz. İlk günden beri sosyal ağ şirketleri ile yaptığımız görüşmelerin ardından hızlı neticeler alıyoruz.


'META şirketi hassasiyet gösterdi'


Özellikle ülkemizde yaşanan asrın felaketinin ardından META şirketi dezenformasyonla mücadelede ciddi bir hassasiyet gösterdi. Hassasiyetleri dolayısıyla teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın lehine olacak iş birliğimizin artarak devam etmesi, daha temiz ve güvenilir bir sosyal ağ deneyimi için tüm sosyal ağ şirketleri ile görüşmelerimiz devam edecek. Ayrım yapmaksızın hepsinden beklentilerimiz oldukça basit; dezenformasyona müsaade etmeyin. Hassas durum ve süreçlerde sahte hesapların hızla artmasının önüne geçin. Vatandaşımızın taleplerini size hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşabileceği Türkçe iletişim kanallarını daima açık tutun. Platformların temiz kalması konusunda özellikle Avrupa'da ciddi bir hassasiyetlerinin olduğunu görüyoruz. Bu hassasiyetin, ülkemiz ve vatandaşlarımız için de en üst seviyede sağlanması için gerekli tedbirlerin tamamını iş birliği içinde alın."





#Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan
#Deprem
#Dezenformasyon
38 dakika önce
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META ile güçlü iş birliği: Afrika Orta Doğu ve Türkiye Kamu Politikaları Başkan Yardımcısı Türkiye'de
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