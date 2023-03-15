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Dünya

Uganda'da kamyon okul duvarına girdi: 4 öğrenci yaşamını yitirdi

Doğu Afrika ülkelerinden Uganda'da bir okulun duvarını çarparak yıkan kamyonun sınıfa girmesi sonucu 4 öğrenci hayatını kaybetti.

12:21 . 15/03/2023 Çarşamba
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Uganda'da kamyon okul duvarına çarptı.

Uganda'da kamyon okul duvarına çarptı.

Yerel basındaki habere göre, Gomba bölgesinde kontrolünü kaybeden bir kamyon okul duvarına çarparak durabildi.


Kamyonun okul duvarını yıkarak bir sınıfa girmesi sonucu 4 öğrenci ezilerek yaşamını yitirdi, 20 öğrenci yaralandı.


Bölge polisi, ölen çocukların kimlik belirleme işlemlerinin devam ettiğini açıkladı.




#Uganda
#Doğu Afrika
#Okul
21 dakika önce
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Uganda'da kamyon okul duvarına girdi: 4 öğrenci yaşamını yitirdi
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