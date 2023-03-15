Uganda'da kamyon okul duvarına çarptı.
Yerel basındaki habere göre, Gomba bölgesinde kontrolünü kaybeden bir kamyon okul duvarına çarparak durabildi.
Kamyonun okul duvarını yıkarak bir sınıfa girmesi sonucu 4 öğrenci ezilerek yaşamını yitirdi, 20 öğrenci yaralandı.
Bölge polisi, ölen çocukların kimlik belirleme işlemlerinin devam ettiğini açıkladı.
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21 dakika önce
Uganda'da kamyon okul duvarına girdi: 4 öğrenci yaşamını yitirdi
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