Ugandalı yüzlerce Hristiyan "kıyamet" kopacağı korkusuyla Etiyopya'ya kaçtı.

Polis sözcüsü Oscar Ogeca, yaptığı açıklamada, yüzlerce Ugandalı Hristiyan'ın kıyamet kopacağı ve bunun bölgelerini etkileyeceği korkusuyla Etiyopya'ya gittiklerini söyledi.

Ogeca, konu ile ilgili soruşturma başlattıkları bilgisini paylaştı. Uganda'da yanlış bilgilerle yönlendirme yapan bazı mezhepler, birçok kişinin hayatını kaybetmesine neden oluyor.