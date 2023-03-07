Ugandalı yüzlerce Hristiyan "kıyamet" kopacağı korkusuyla Etiyopya'ya kaçtı.
Polis sözcüsü Oscar Ogeca, yaptığı açıklamada, yüzlerce Ugandalı Hristiyan'ın kıyamet kopacağı ve bunun bölgelerini etkileyeceği korkusuyla Etiyopya'ya gittiklerini söyledi.
Ogeca, mezhep üyelerinin kıyamet sonrası Etiyopya'da hayatın yeniden başlayacağına inandıklarını belirtti.
Ogeca, konu ile ilgili soruşturma başlattıkları bilgisini paylaştı. Uganda'da yanlış bilgilerle yönlendirme yapan bazı mezhepler, birçok kişinin hayatını kaybetmesine neden oluyor.