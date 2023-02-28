Etiyopya'da depremzedeler için 3,5 milyon lira toplandı: Ne yapsak borcumuzu ödeyemeyiz

Doğu Afrika ülkesi Etiyopya, afet bölgesine yardım elini uzattı. Başlatılan yardım kampanyasında depremzedeler için para toplandı. Programda bağışçılar tarafından Addis Ababa Büyükelçisi Alp'e sembolik bağış çekleri takdim edildi.

Toplanan yardım miktarı

Yardım kampanyasında, 10 milyon Etiyopya Birri (3,5 milyon lira) toplandı. Son yıllarda iç savaş ve kuraklık gibi türlü zorluklarla mücadele eden ve on binlerce insanın hayatını kaybettiği Etiyopya’da halk, kendi dertlerini unutarak Türkiye'de 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen deprem felaketi için seferber oldu.

Türkiye için dua ettiler

Depremin ilk gününden beri Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçiliği başta olmak üzere TİKA, Din İşleri Müşavirliği, Ticaret Müşavirliği gibi bütün Türk temsilciliklerine taziyeye giden Etiyopyalılar, camilerde gıyabi cenaze namazı kıldı, depremzedeler ve Türkiye için dua etti. Söz konusu programa, Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Yaprak Alp, Etiyopya Federal Parlamentosu Harar Milletvekili ve Etiyopya-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Fatih Wazir, TİKA Etiyopya Program Koordinatörü Cengiz Polat, Etiyopya Türkiye Mezunları Derneği Başkanı Fennan Mohammed ve hayırseverler katıldı.

"Yanımızda olmanız başlı başına çok anlamlıdır"

Burada konuşan Büyükelçi Yaprak Alp, Etiyopya hükümetinin depremin ilk gününden beri Türkiye’ye destek olduğunu, binlerce battaniye ve çadırın yanı sıra asker ve profesyonel arama kurtarma görevlisi gönderdiğini anlattı. "Türkiye'nin eşi benzeri görülmemiş bir felaketle karşı karşıya kaldığını" belirten Alp, şöyle konuştu Türkiye, gerçekten zor günler geçirmektedir ama bu zor günleri dayanılır hale getiren tam da bugün çok güzel bir örneğini gördüğümüz bu tür dayanışma hareketleridir. Bugün burada, yanımızda olmanız başlı başına çok anlamlıdır. Siz sadece yanımızda olmadınız, daha fazlasını yaptınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum.

"Türkiye yıllardır ektiği sevgi tohumlarının meyvesini alıyor"

Harar Milletvekili ve Etiyopya Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Fatih Wazir, Türkiye’deki deprem felaketini yüreklerinde hissettiklerini ifade ederek, duygularını şöyle dile getirdi: Türkiye Mezunları Derneği Başkanı Fennan Mohammed, Türkiye Mezunları için Türkiye’ye destek olmanın bir seçenek değil zorunluluk olduğunu söyledi: Türkiye yıllardır ektiği sevgi, merhamet ve dayanışma tohumlarının meyvesini alıyor. Dünyada başka hangi ülke böylesine bir dayanışma hareketinin muhatabı olabilirdi bilemiyorum. Dünyada Türkiye'ye vefa borcu olmayan bir ülke var mıdır bilemiyorum. Allah Türkiye'yi korusun.







