​Frexit zamanı

Kovid-19 salgını döneminde sağlıktan ekonomiye pekçok alanda sorun yaşayan Avrupa Birliği’ne (AB) tepki üye ülkeler arasında artıyor. İngiltre’nin “Brexit” süreciyle bu yılında başında resmen AB’den ayrılması diğer ülkelere de örnek oluşturdu. Son olarak, AB’nin iki lokomotif ülkesinden biri Fransa’dan da Brüksel’den ayrılma çıkışı geldi. Fransız Le Figaro gazetesinde yayınlanan bir analiz yazısında, AB’nin koronavirüsle mücadelede başarısız olduğu belirtilerek, ‘Avrupa vatandaşlarına hizmet etmediği’ belirtildi ve “Fransız toprakları muhtemelen Frexit’in fikri için verimli” ifadeleriyle birlikten ayrılma fikri savunuldu.

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BİZİ FELÇ ETTİ

Laurent Herblay imzasıyla yayınlanan yazıda, koronavirüs sürecinde AB’nin yetersiz kaldığı ifade edildi ve birlik ‘Vatandaşlara asla hizmet etmeyen yetersiz bir bürokrasi’ ifadeleriyle tanımlandı. Herblay yazısında, “AB bizi herhangi bir ekonomik veya sağlık krizinden korumadı. AB hiçbir şey inşa etmemize izin vermedi, Avrupa kıtası, ABD çokuluslu şirketleri veya Çin için sadece bir pazar. Ve ABD iradesini dayatmaya devam etti, şirketlerimizi para cezasına çarptırdı veya İran nükleer anlaşmasından istediği gibi çekildi. AB, bizi felç eden ve dikkatimizi dağıtan, bize asla yardım etmeyen yetersiz bir bürokrasi” sözleriyle ayrılma fikrinin gerekçelerini dile getirdi.

KORONAVİRÜS SON DAMLA OLDU

‘Kovid krizi mi yoksa Avrupa Birliği’nin sonunun başlangıcı mı?’ başlıklı yazıda, Fransa’nın da İngiltere gibi AB’den ayrılabileceğini ifade edilerek, ‘Frexit’ benzetmesine yer verildi. Yazıda ayrıca, “Fransız toprakları muhtemelen Frexit’in fikri için verimli” ifadeleri kullanıldı ve koronavirüs döneminde yaşananların Fransa’nın AB’den ayrılması konusunda ‘önemli argümanlar getirdiği’ belirtilerek ‘iyi bir kampanyayla’ Fransız vatandaşlarının da bu fikre destek vereceği öngörüsüne yer verildi.

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ABD VE NATO TAHAKKÜMÜNDE

Öte yandan Fransa’da Frexit fikrinin önde gelen savunucularından Francois Asselineau’dan da, İngilizce’nin artık AB kurumlarında kullanılmaması gerektiğini belirten Fransa Avrupa İşleri Bakanı Clement Beaune’ye ilginç bir tepki geldi. Asselineau, “Brexit sonrası Fransızca’nın Avrupa’da birincil dil olacağına inanmak, AB’nin 75 yıldır ABD ve NATO tahakkümünde bir jeopolitik birim olduğunu anlamamış olmaktır” değerlendirmesiyle Bakan Beaune’ye yüklendi.

ITALEXIT PARTİSİ DE KURULDU

Geçen yıl İtalya’da ülkenin Avrupa Birliği’nden ayrılmasını hedefleyen “Italexit” isimli bir siyasi parti kurulmuştu.

İtalya’da geçen Mayıs ayında yapılan bir ankete göre İtalyanların sadece yüzde 39’u AB’ye güveniyordu.