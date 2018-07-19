Fua ve Keferya tahliye ediliyor

Suriye'nin İdlib ilinde rejim karşıtı silahlı gruplar ve askeri muhaliflerin kuşatmasındaki Fua ve Keferya beldelerinden karşılıklı tahliyeler başladı...

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Suriye'nin İdlib kentinin rejim karşıtı silahlı gruplar ve askerimuhaliflerin kuşatmasındaki Fua ve Keferya beldelerinden 6 bin 900 rejim yanlısı kişinin otobüslerle tahliyesi başladı.

Esed rejimi de İdlib'den tahliyelere karşılık alıkoyduğu bin 505 sivil ve muhalifin İdlib'e geçişine izin veriyor.

Reuters Fua ve Keferya'daki Suriyeliler tahliye ediliyor... Hasta bir adam, muhaliflerin kucağında.

Sivil ve muhalifler, Halep’e bağlı Eys Tepesi geçiş noktasından İdlib'e tahliye ediliyor.

Fua ve Kefreya beldeleri boşaltılmış olacak

Böylece 3 yılı aşkın süredir muhalifler ve rejim karşıtı askeri grupların kuşatmasında bulunan, Fua ve Kefreya beldeleri boşaltılmış olacak.

Daha önce de söz konusu beldelerden tahliyeler gerçekleşmişti. Karşılığında Madaya, Zebadani ve Yermük Kampı bölgeleri ile rejimin cezaevlerindeki birçok tutuklu serbest kalmıştı.

Suriye'nin İdlib ilinde rejim karşıtı silahlı gruplar ve askeri muhaliflerin kuşatmasındaki Fua ve Keferya beldelerinden karşılıklı tahliyeler başladı...