G-20'deki şişeli saldırıya 3 buçuk yıl hapis

Almanya’nın Hamburg kentinde geçen yılın temmuz ayında yapılan G-20 Zirvesi esnasında düzenlenen protestolarda polise şişe fırlatan 28 yaşındaki Christian R. adlı protestocu 3,5 yıl hapis cezası aldı.
Hamburg'taki yerel mahkeme, Christian R.'nin 6 Temmuz günü gerçekleşen protestolarda görevdeki memura ağır saldırı ve adam yaralamaya teşebbüs suçlarından 3,5 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.
Söz konusu cezanın bugüne kadar G-20 olayları nedeniyle verilen en uzun süreli hapis cezası olduğu ifade edildi.
Zanlının daha önce başka bir suçlamadan erteleme cezası olması nedeniyle verilen hapis cezasının yüksek olduğu belirtildi.
- Hafif şekilde yaralanmıştı
- Christian R.nin attığı kırık şişenin bir polisin elini hafif şekilde yaralandığı kaydedildi.
- Hamburg Mahkemesi daha önce 21 yaşındaki bir Hollanda vatandaşına “toplumun huzurunu bozma, ağır ceza gerektiren yaralama, görevdeki memura ağır saldırma ve direnme” suçlarından 2 yıl 7 ay hapis cezası vermişti.
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