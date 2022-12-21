Dünya Gambiyada darbe girişimi engellendi Hükümet Sözcüsü dört askerin gözaltına alındığını açıkladı
AFRİKA

Gambiya'da darbe girişimi engellendi: Hükümet Sözcüsü dört askerin gözaltına alındığını açıkladı

Batı Afrika ülkelerinden Gambiya'da yapılan darbe girişimi engellendi, dört asker gözaltına alındı. Darbe girişiminin gerçekleştiği Gambiya Dışişleri Bakanı, Mamadou Tangara dün Türkiye'deydi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Gambiyada darbe girişimi engellendi: Hükümet Sözcüsü dört askerin gözaltına alındığını açıkladı
Arşiv.

Gambiya'da darbe girişimi engellendi

Gambiya Hükümeti Sözcüsü Ebrima Sankareh, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Adama Barrow yönetimini devirmek için yapılan darbe girişiminin engellendiğini belirtti.

Darbe planı yapan 4 askerin de gözaltına alındığını kaydeden Sankareh, ordunun, suç ortağı olduğu iddia edilen 3 kişinin de peşinde olduğunu ifade etti.

Sankareh, durumun kontrol altına alındığını vurgulayarak, halka ve yabancı misyon temsilcilerine sükunet çağrısında bulundu.

GAMBİYA DIŞİŞLERİ BAKANI DÜN TÜRKİYE'DEYDİ

Öte yandan, Gambiya Dışişleri Bakanı Mamadou Tangara dün Türkiye'deydi.

Tangara, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Dışişleri Bakanlığı'nda yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye'de olmaktan çok büyük bir memnuniyet ve onur duyduğunu kaydeden Tangara, mevkidaşı Çavuşoğlu ile iki dışişleri bakanı olarak hem kardeş hem de dost olduklarını vurguladı.

Bakan Tangara, bu dostluğu somut adımlara dönüştürmeye çalıştıklarını ifade ederek "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en içten sevgi ve saygılarımı iletmek istiyorum. Kendisi ümmetin en güçlü sesi. Çok taraflılığın güçlü bir ayağı olarak Türkiye ile dayanışma içindeyiz." dedi.

İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için baş sağlığı dileyen Tangara, Türkiye'ye terörle mücadele konusunda her zaman destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

"Allah, Türkiye'yi başımızdan eksik etmesin"

Tangara, farklı platformlarda Türkiye ile bir araya geldiklerini, iki ülkenin aynı düşündüğünü ve ilişkileri güçlendirmeye çalıştıklarını dile getirerek "Allah, Türkiye'yi başımızdan eksik etmesin." ifadesini kullandı.

Türkiye ve Gambiya arasında bugün itibarıyla 23 ikili anlaşma olduğunu, bunun, ilişkilerin ne kadar canlı olduğunun göstergesi olduğunu dile getiren Tangara, Türk hükümetine ve halkına yeterince teşekkür edebilmesinin mümkün olmadığını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Türkiye, kolluk kuvvetlerinin eğitimine destek oldu. Kalkınmanın öncelikli şartı güvenliktir. Gambiya Özel Kuvvetleri, Gambiya Silahlı Kuvvetleri ve Gambiya Jandarma Kuvvetleri'nin oluşturulmasında ve eğitiminde Türkiye çok etkin rol oynadı."

Türkiye'nin Gambiya'ya insan kaynağı anlamında da destek sağladığını kaydeden Tangara, Türkiye'de eğitim alan bazı Gambiyalıların ülkelerinde önemli pozisyonlarda olduğunu belirtti.

Gambiya'daki bazı hastaların tedavi için Türkiye'ye geldiğine de işaret eden Mamadou Tangara, bu desteklerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonunu net bir şekilde ortaya koyduğunu, Erdoğan'ın İslam ümmetinin tamamını desteklediği belirtti.

Almanya'da darbe girişimi: Terör örgütüne üyelikten yargılanacaklar
DÜNYA
Almanya'da darbe girişimi: Terör örgütüne üyelikten yargılanacaklar

Burkina Faso'da darbe girişimi engellendi
DÜNYA
Burkina Faso'da darbe girişimi engellendi
Maçta ikinci perde

Maçta ikinci perde

​Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Şanlıurfaspor karşılaşıyor.
Fırtına rahat turladı

Fırtına rahat turladı

​Türkiye Kupası'nda Trabzonspor, Samsunspor'u 3-0 mağlup etti.
Beştepede asgari ücret zirvesi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakan Bilgin'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri töreninde konuştu.

Gambiya'da darbe girişimi engellendi: Hükümet Sözcüsü dört askerin gözaltına alındığını açıkladı

Gambiya'da darbe girişimi engellendi: Hükümet Sözcüsü dört askerin gözaltına alındığını açıkladı

Üsküdar Sahili'nde korkutan çökme

Üsküdar Sahili'nde korkutan çökme

​Yürürken fark ettiler: Oturup çay içiyorduk.

Evlilik hayali kuran gencin hayatı karardı.

​Yaşlı çiftin hayatı çalan telefonla karardı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.