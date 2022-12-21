Gambiya'da darbe girişimi engellendi: Hükümet Sözcüsü dört askerin gözaltına alındığını açıkladı

Gambiya'da darbe girişimi engellendi

Gambiya Hükümeti Sözcüsü Ebrima Sankareh, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Adama Barrow yönetimini devirmek için yapılan darbe girişiminin engellendiğini belirtti.

Darbe planı yapan 4 askerin de gözaltına alındığını kaydeden Sankareh, ordunun, suç ortağı olduğu iddia edilen 3 kişinin de peşinde olduğunu ifade etti.

Sankareh, durumun kontrol altına alındığını vurgulayarak, halka ve yabancı misyon temsilcilerine sükunet çağrısında bulundu.

GAMBİYA DIŞİŞLERİ BAKANI DÜN TÜRKİYE'DEYDİ

Öte yandan, Gambiya Dışişleri Bakanı Mamadou Tangara dün Türkiye'deydi.

Tangara, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Dışişleri Bakanlığı'nda yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

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Türkiye'de olmaktan çok büyük bir memnuniyet ve onur duyduğunu kaydeden Tangara, mevkidaşı Çavuşoğlu ile iki dışişleri bakanı olarak hem kardeş hem de dost olduklarını vurguladı.

Bakan Tangara, bu dostluğu somut adımlara dönüştürmeye çalıştıklarını ifade ederek "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en içten sevgi ve saygılarımı iletmek istiyorum. Kendisi ümmetin en güçlü sesi. Çok taraflılığın güçlü bir ayağı olarak Türkiye ile dayanışma içindeyiz." dedi.

İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için baş sağlığı dileyen Tangara, Türkiye'ye terörle mücadele konusunda her zaman destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

"Allah, Türkiye'yi başımızdan eksik etmesin"

Tangara, farklı platformlarda Türkiye ile bir araya geldiklerini, iki ülkenin aynı düşündüğünü ve ilişkileri güçlendirmeye çalıştıklarını dile getirerek "Allah, Türkiye'yi başımızdan eksik etmesin." ifadesini kullandı.

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Türkiye ve Gambiya arasında bugün itibarıyla 23 ikili anlaşma olduğunu, bunun, ilişkilerin ne kadar canlı olduğunun göstergesi olduğunu dile getiren Tangara, Türk hükümetine ve halkına yeterince teşekkür edebilmesinin mümkün olmadığını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Türkiye, kolluk kuvvetlerinin eğitimine destek oldu. Kalkınmanın öncelikli şartı güvenliktir. Gambiya Özel Kuvvetleri, Gambiya Silahlı Kuvvetleri ve Gambiya Jandarma Kuvvetleri'nin oluşturulmasında ve eğitiminde Türkiye çok etkin rol oynadı."

Türkiye'nin Gambiya'ya insan kaynağı anlamında da destek sağladığını kaydeden Tangara, Türkiye'de eğitim alan bazı Gambiyalıların ülkelerinde önemli pozisyonlarda olduğunu belirtti.

Gambiya'daki bazı hastaların tedavi için Türkiye'ye geldiğine de işaret eden Mamadou Tangara, bu desteklerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonunu net bir şekilde ortaya koyduğunu, Erdoğan'ın İslam ümmetinin tamamını desteklediği belirtti.

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