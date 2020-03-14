Dünya Gaza geldiler
AVRUPA

Gaza geldiler

Sığınmacılara karşı orantısız güç kullanan Yunanistan’ın son uygulaması ayağına dolandı. Gaz fişekleri ve göz yaşartıcı bombaları attıktan sonra dev fan çalıştıran Yunanlar dün zor anlar yaşadı. Fanın oluşturduğu akım yüzünden bombalar geri düşünce Yunan birlikleri gaza boğuldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yunan askerleri mültecilerin üstüne gaz bombası attıktan sonra fanı çalıştırdı.
Yunan askerleri mültecilerin üstüne gaz bombası attıktan sonra fanı çalıştırdı.

Açık kapı politikasının ardından başta İstanbul olmak üzere Anadolu’nun çeşitli kentlerinden Edirne’ye akın eden sığınmacılar, Avrupa’ya geçebilmek için Yunanistan sınırına yığıldı. Yunanların kapıları açacağı umuduyla Pazarkule-Kastanies sınır kapıları arasındaki tampon bölge ve yakınındaki ağaçlık alandaki bekleyişte 15 gün geride kaldı. Sığınmacılar kara ve sınır hattından en çok nehir geçişlerini kullanırken; Yunan sınır birlikleri ise sığınmacılara tazyikli su, ses ve göz yaşartıcı bomba ve silahla müdahale ediyor.

BETON BLOKTAN HEDEF ALDILAR

  • Yunanlar ülkelerine girmelerine izin vermedikleri sığınmacılara karşı insanlık dışı uygulamalara soyunuyor. Sınıra siper kazıp mevzi oluşturan Yunanistan, Meriç Nehri kıyısına da tel çit çekiyor. Dün de Kastanies sınır kapısına 1.5 metre yüksekliğinde beton bloklar yerleştirildi. Bu blokların üzerine çıkan Yunan askerler gaz fişekleriyle kapıya yaklaşan sığınmacıları direkt hedef aldı. Ayrıca dev bir fanla sığınmacıların üzerine gaz püskürten Yunanlar zor anlar yaşadı. Fanın oluşturduğu akım yüzünden gaz bombaları hedeflenen alandan geriye düşünce sınır güçleri gazdan etkilendi.

Gazı fanla sıktılar
DÜNYA
Gazı fanla sıktılar
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