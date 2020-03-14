Gaza geldiler

Açık kapı politikasının ardından başta İstanbul olmak üzere Anadolu’nun çeşitli kentlerinden Edirne’ye akın eden sığınmacılar, Avrupa’ya geçebilmek için Yunanistan sınırına yığıldı. Yunanların kapıları açacağı umuduyla Pazarkule-Kastanies sınır kapıları arasındaki tampon bölge ve yakınındaki ağaçlık alandaki bekleyişte 15 gün geride kaldı. Sığınmacılar kara ve sınır hattından en çok nehir geçişlerini kullanırken; Yunan sınır birlikleri ise sığınmacılara tazyikli su, ses ve göz yaşartıcı bomba ve silahla müdahale ediyor.

BETON BLOKTAN HEDEF ALDILAR

Yunanlar ülkelerine girmelerine izin vermedikleri sığınmacılara karşı insanlık dışı uygulamalara soyunuyor. Sınıra siper kazıp mevzi oluşturan Yunanistan, Meriç Nehri kıyısına da tel çit çekiyor. Dün de Kastanies sınır kapısına 1.5 metre yüksekliğinde beton bloklar yerleştirildi. Bu blokların üzerine çıkan Yunan askerler gaz fişekleriyle kapıya yaklaşan sığınmacıları direkt hedef aldı. Ayrıca dev bir fanla sığınmacıların üzerine gaz püskürten Yunanlar zor anlar yaşadı. Fanın oluşturduğu akım yüzünden gaz bombaları hedeflenen alandan geriye düşünce sınır güçleri gazdan etkilendi.