Gazetecileri takip etmişler: Kaşıkçı gibi

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE), İsrail tarafından geliştirilen casus yazılımı kullanarak onlarca gazetecinin telefonunu hackledikleri iddia edildi. Kanada’nın Toronto Üniversitesi bünyesinde bulunan Citizen Lab isimli araştırma merkezinin raporuna göre, İsrailli NSO Group isimli şirket tarafından üretilen ve hükümetler tarafından yalnızca teröristleri ve suçluları izlemek için kullanılan Pegasus isimli casus yazılımla, şu ana kadar tamamı El-Cezire çalışanı olan 36 medya mensubunun telefonlarının hacklendiği ortaya çıktı.

DÜNYA CIA Kaşıkçı raporunu açıklasın

Citizen Lab raporunda, El-Cezire çalışanlarından 18’inin NSO Group operatörlerine bağlanan dört farklı “küme” tarafından hacklendiği ve bunun da Suudi Arabistanlı Monarchy kod adlı bir operatör tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Raporda, BAE adına hareket eden Sneaky Kestrel kod adlı başka bir operatörün de, 15 telefonda casusluk yaptığı ve saldırıları, bu kullanıcıların koordine ettiği kaydediliyor. Suudi Arabistan’ın, öldürülmesinden kısa bir süre önce gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın haberleşmelerini gözetlemek için aynı teknolojiyi kullandığı iddia edilmişti.