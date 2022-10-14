Gazın fiyatı da Türkiye'de belirlensin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı''nın (CICA) 6. Zirvesi dolayısıyla Kazakistan'ın başkenti Astana'daki temasları kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Zirvenin düzenlendiği Bağımsızlık Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen zirve 1,5 saat sürdü. Görüşme öncesi liderler kısa bir açıklama yaptı.

AKKUYU DÜNYADA FARKLI SES GETİRECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Akkuyu çok çok önemli bir adım. Akkuyu ile ilgili olarak sizin de ifade ettiğiniz gibi birinci türbininin önümüzdeki yılın ilk yarısında filan açılması dünyada farklı bir ses getirecektir. Bu arada sizinle Sinop'u da konuşmuştuk. Sinop'la ilgili bir adım atılabilirse bu, tabii çok daha farklı bir çarpan etkisi yapacaktır. Bu konularda Türkiye-Rusya iş birliği, tabii Akkuyu bizim yüzde 10 enerji ihtiyacımızı karşılarken ikinci Sinop, o da bir yüzde 10 karşıladığı zaman yüzde 20 gibi enerji ihtiyacımızı karşılamada bu iki nükleer enerji santralinin çıkaracağı ses dünyada çok çok farklı olacaktır" dedi.

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İSTANBUL MUTABAKATI’NI GÜÇLENDİRELİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl koridoruna ilişkin şunları kaydetti: "Bu konuda İstanbul Mutabakatı'nı güçlendirerek devam ettirmemiz, Rusya tahıl ve gübresinin yine aynı şekilde Türkiye üzerinden söylediğiniz gibi az gelişmiş ülkelere naklini yapma konusunda kararlıyız. Az gelişmiş ülkelere bu nakliyatı üzerimizden yaparız. Hatta ülkelerinin isimlerini dahi belirlemede müşterek çalışma içinde olabiliriz.

İKİ ÜLKENİN ATTIĞI ADIMLAR BELLİ ÇEVRELERİ RAHATSIZ ETTİ

Bizim için gelişmiş ülkelerden çok özellikle fakir fukara, garip guraba ülkeleri bu süreç içinde gözetmemizdir. Bunu yapmamız da dünyada birçok dengeyi lehte çevirecektir diye düşünüyorum. Türkiye ile Rusya'nın bu süreç içinde atacağı adımlar inanıyorum ki belli çevreleri rahatsız ederken ama öbür tarafta az gelişmiş ülkeleri de mutlu edecektir. Bu konudaki kararlılığımız, arkadaşlarımızın birbirleriyle yapacakları çalışmalar tabii çok önemli. Gerek Dışişleri gerek Tarım ve Orman ile Enerji Bakanlarımızın yapacağı çalışmalar, bizleri çok daha güçlü kılacaktır diye düşünüyorum."

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TÜRKİYE EN GÜVENİLİR YOL

Rusya Devlet Başkanı Putin ise sıhhi ve siyasi kısıtlamalara rağmen Erdoğan ile yüz yüze görüşebildiklerini, bunun "iyi" sonuçlar verdiğini dile getirdi. Putin, "Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine gaz sevkiyatı yapıyoruz. Türkiye, Avrupa Birliği'ne gaz sağlamanın en güvenilir yolu olabileceğini kanıtladı." dedi.

Bunun, Erdoğan'ın TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı’yla ilgili yaklaşımı sayesinde gerçekleştiğini vurgulayan Putin, bu hattın Rus topraklarındaki kısmının patlatılması yönünde girişimlerin olduğunu söyledi.

FİYAT İÇİN DE TÜRKİYE ÖNERİSİ

Putin, Türkiye'de doğal gaz dağıtım merkezini oluşturmaya hazır olduklarını dile getirerek, "Bu merkez, sadece gaz sevkiyat için değil, fiyatının belirlenmesi için bir platform olabilir çünkü fiyatlandırma konusu çok önemlidir. Fiyatlar bugün uçuk durumda. Fiyatları, siyasallaştırmadan piyasa seviyesinde düzenleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

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Hedefimiz akan kanın durması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 6. Zirvesi Genel Oturumu'nda konuştu. "2019'da ilan ettiğimiz Yeniden Asya Girişimi'mizin temel hedefi, kıta ülkeleriyle ikili ve bölgesel platformlarda iş birliğimizin derinleştirilmesidir." diyen Erdoğan, Türkiye'nin kurucularından olduğu konferansın genişlemesine ve kurumsal kapasitenin genişletilmesine başından beri güçlü destek verdiklerini bildirdi.

ADİL BARIŞ DİPLOMASİ YOLUYLA OLUR

Ukrayna'daki krizin bölgesel ve küresel ölçekteki etkilerinin herkes tarafından yakından hissedildiğini dile getiren Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu: "Adil bir barışın diplomasi yoluyla sağlanabileceğini, savaşın kazananı, adil bir barışın ise kaybedeni olmayacağını hep söylüyorum. Diğer yandan, savaşın olumsuz etkilerinin giderilmesi için Birleşmiş Milletler ve taraflarla sarf ettiğimiz yoğun çabalar tüm dünyanın takdirini kazanmıştır.

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YAKALANAN İVME DEVAM ETMELİ

Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracına yönelik İstanbul Mutabakatı ve geçen ay gerçekleştirilen esir takası bu yönde kaydedilmiş somut birer başarıdır. Hedefimiz, sahadaki zorluklara rağmen yakalanan ivmeyi devam ettirerek bir an önce akan kanın durmasını sağlamaktır."

TERÖRLE MÜCADELE VURGUSU

Erdoğan, Türkiye olarak dostların fikirlerine büyük kıymet verirken, tecrübe ve birikimlerini paylaşmaya da hassasiyet gösterdiklerini vurguladı. Erdoğan, "FETÖ, DEAŞ, PKK gibi terör örgütleri eylemlerini organize suç faaliyetleriyle destekliyorlar. Bu terör örgütlerine yardım eden, propaganda, finansman ve eleman devşirme faaliyetlerine katılan oluşumların hiçbir ayrıma gidilmeksizin engellenmesi gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

ÇOK MODLU ULAŞTIRMA KORİDORU

Orta Asya ülkelerinin çevre coğrafyalarla ulaşım bağlantılarının güçlendirilmesinin ortak menfaat olduğunu belirten Erdoğan, “Türkiye olarak çok modlu ulaştırma koridorlarını teşvik ediyor, Asya'yla Avrupa'yı birbirine bağlayan modern İpek Yolu'nun canlandırılmasını destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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Güvenlik mimarisi değişmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel güvenlik mimarisinin daha adaletli bir anlayışla şekillendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Erdoğan, “Küresel güvenlik mimarisinin daha adaletli, hakkaniyetli, temsil kabiliyeti yüksek yeni bir anlayışla şekillendirilmesi gerektiğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Soçi’de yaptığımız anlaşmalar uygulanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya’nın Soçi kentinde ağustos ayında bir araya geldiklerini anımsatan Putin, şunları kaydetti: “Soçi’de vardığımız anlaşmalar uygulanıyor. Pratik çalışmalarla uğraşan hükümetlerimiz ve işletmelerimiz, belirlenen planları gerçekleştiriyor. Bu, yatırım süreci ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) inşaatı için de geçerlidir. Çalışmalar, plana göre yapılıyor. Alanda 20 bin kişi çalışıyor. Takvime göre ilerliyoruz. Görünen o ki anlaşmalarımızı yerine getirebileceğiz ve santralin ilk güç ünitesini Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasının 100. yılında çalıştırabileceğiz.”

Erdoğan’a minnettarlık duymalılar

Ukrayna tahılı ile ilgili anlaşmaya değinen Putin, “Girişimleriniz sayesinde Ukrayna’dan tahılın dış piyasalara çıkarılmasıyla ilgili anlaşmayı uyguluyoruz ancak tahılın hala küçük bir kısmı en fakir ülkelere gidiyor. İstanbul Mutabakatı kapsamında Ukrayna tahılını alan ülkeler, Erdoğan’a minnettar olmalı. Birleşmiş Milletler (BM), tahıl programları ile ilgili sorunları çözecek.” diye konuştu. Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tekrar görüşmekten memnun olduğunu vurguladı.

Ankara teklifi olumlu karşıladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus doğalgazı için Türkiye’de yeni bir gaz dağıtım merkezi oluşturulması teklifine Türk tarafının oldukça olumlu tepki verdiğini söyledi. Erdoğan-Putin görüşmesi sonrası Peskov, Rus doğalgazı için Türkiye’de bir dağıtım merkezi oluşturulması teklifine Türk tarafının nasıl tepki verdiği konusundaki soruya, “Oldukça olumlu ve teklifimizle ilgilendiğini gösteren bir tepki aldık” yanıtını verdi. Kremlin’den yapılan açıklamada görüşmede Ukrayna meselesinin ele alınmadığı bilgisine de yer verildi. Açıklamada liderlerin ikili ilişkilere yoğunlaştığının altı çizildi.

Astana’da diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CICA zirvesi kapsamında liderlerle bir araya geldi. Erdoğan ilk önce Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü. Zirvenin düzenlendiği Bağımsızlık Sarayı’ndaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti. Erdoğan, Mirziyoyev’le görüşmesinin ardından Belarus Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı daha sonra Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Başkan Yardımcısı Vo Thi Anh Xuan ile görüştü.

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CICA’da aile fotoğrafı

Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı’nın (CICA) 6. Zirvesi, Kazakistan’ın başkenti Astana’da başladı. Astana’daki Bağımsızlık Sarayı’nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in ev sahipliğinde başlayan zirveye, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de katıldı. Zirvenin ana oturumu öncesi liderler, aile fotoğrafı çektirdi.

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