Gazze bayramda da saldırı altında: Can kaybı 37 bin 347'ye çıktı

Filistinli Müslümanlar Kurban Bayramı'nda acı çekmeye devam ediyor. İşgalci ordusu İsrail, sivilleri doğrudan hedef aldı. Yıkımın boyutu ise cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Terör devletinin 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 337 Filistinli öldürüldü, 85 bin 299 kişi yaralandı.