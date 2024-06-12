Gazze için 200 isimle görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında gerçekleştirdiği soykırımın durdurulması ve uluslararası camianın harekete geçirilmesi için yoğun diplomasi trafiği yönetti. Kurtulmuş, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana aralarında devlet ve hükümet başkanları ile meclis başkanlarının da bulunduğu yaklaşık 200 yabancı devlet adamıyla görüştü. Kurtulmuş, resmi yurt dışı ziyaretlerinde de muhataplarıyla yaptığı her görüşmede Gazze'yi gündeme getirdi.