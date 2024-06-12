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Dünya

Gazze için 200 isimle görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, parlamenter diplomasiyi Gazze için yoğunlaştırdı. Kurtulmuş, 7 Ekim 2023'ten bu yana devlet ve hükümet başkanları ile meclis başkanlarının da olduğu yaklaşık 200 yabancı devlet adamıyla görüştü.

04:00 - 12/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 03:20 - 12/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Numan Kurtulmuş.
Numan Kurtulmuş.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında gerçekleştirdiği soykırımın durdurulması ve uluslararası camianın harekete geçirilmesi için yoğun diplomasi trafiği yönetti. Kurtulmuş, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana aralarında devlet ve hükümet başkanları ile meclis başkanlarının da bulunduğu yaklaşık 200 yabancı devlet adamıyla görüştü. Kurtulmuş, resmi yurt dışı ziyaretlerinde de muhataplarıyla yaptığı her görüşmede Gazze'yi gündeme getirdi.



#Diplomasi
#Numan Kurtulmuş
#Gazze
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