Gazze için insani yardım taşıyan 12 tır daha Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yaptı

MSB'den yapılan açıklamada "Gazze’ye bugüne kadar 9 uçakla toplam 213 ton gıda, battaniye ve tıbbi yardım malzemesi bölgeye ulaştırılmıştır. Gazze’ye yönelik yardım faaliyetlerimiz ve uçuşlarımız devam edecek. Orada önemli olan husus, yardımların Gazze’ye ulaşmasıdır. Gazze halkına insani yardımların ulaştırılması konusunda da askeri imkân ve kabiliyetlerimiz devrededir." denildi.