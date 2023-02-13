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Gazze sahiline dayanışma tablosu: Her kum tanesi bir Filistinli

Gazze Şeridi'nde, Filistinli bir sanatçı "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden en çok etkilenen iki ülke; Türkiye ve Suriye'nin isimlerini dev boyutlarda kumsala nakşetti. Filistinli sanatçı Muhammed Tavtah, Türk ve Suriye halklarının başına gelen trajediyi bir dayanışma tablosuyla somutlaştırdığını söyledi.

04:00 . 13/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Filistinli sanatçının Türkiye ve Suriye için yaptığı çalışma.

Filistinli sanatçının Türkiye ve Suriye için yaptığı çalışma.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde, Filistinli bir sanatçı "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden en çok etkilenen iki ülke; Türkiye ve Suriye'nin isimlerini dev boyutlarda kumsala nakşetti. İsrail'in 2009 Gazze saldırısında yaralanmasının ardından sağ bacağını kaybeden Filistinli sanatçı Muhammed Tavtah, Gazze sahilinde kumlara şekil verip renklendirerek hazırladığı dev tablo ile Türk ve Suriye halklarına dayanışma mesajı gönderdi. "Türkiye" ve "Suriye" yazılarının yanı sıra Filistin bayrağı renkleriyle boyadığı yumruk sembolünü de kumlara çizen Tavtah, Türk ve Suriye halklarının başına gelen trajediyi bir dayanışma tablosuyla somutlaştırdığını söyledi. Kumsala yaptığı tablonun Türk ve Suriye halklarıyla dayanışma içindeki tüm Filistinlileri ifade ettiğini kaydeden Tavtah, "Biz Filistin halkı olarak acı ve elemi tattık, Türk ve Suriye halklarının başına gelen musibeti de hissediyoruz" dedi.

‘Tek vücut’ kampanyası

Filistin’in Gazze Şeridi bölgesinde Yetimler için Umut Enstitüsü ve Filistin Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için kan bağışı kampanyası düzenlendi. Yetimler için Umut Enstitüsü Başkanı Iyad Al-Masry etkinlikte yaptığı konuşmada, “Bizim ’tek vücut’ olarak isimlendirdiğimiz bu kampanya, dünyayı sarsan büyük felaketin ardından Türk ve Suriye halkıyla dayanışmamızı temsil ediyor. Filistin halkı olarak dayanışma göstermemiz bizim görevimiz. Onlar için en azından dua edebilir ve kan bağışında bulunabiliriz.” dedi.



#Deprem
#Suriye
#Filistin
#Türkiye
1 saat önce
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Gazze sahiline dayanışma tablosu: Her kum tanesi bir Filistinli
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