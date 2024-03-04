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Dünya

Gazze savaşı nedeniyle İsrail ordu sözcülüğü ekibinde istifa dalgası

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari'nin ekibindeki personel arasında, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü savaş nedeniyle yaygın bir istifa dalgası yaşandığı bildirildi.

08:13 - 4/03/2024 Pazartesi
AA
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari

İsrail'in Kanal 14 Televizyonunun haberinde, “Sözcü Hagari'nin ekibindeki iki numaralı isim Moran Katz ile bilgi sistemindeki çok sayıda yetkili, Gazze'deki savaş gerekçesiyle istifalarını sundu.” denildi.


Haberde, istifa edenler arasında İsrail Ordusunun Yabancı Basın Sözcüsü Richard Hecht'in de olduğu kaydedildi.

Son aylarda yayınlanan İsrail raporlarında, Gazze Şeridi'ndeki savaşı yönetmesi ve savaş sonrası planı nedeniyle hükümet ile İsrail ordusu arasında derin anlaşmazlıklar olduğunu belirtiliyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 230'u çocuk, 8 bin 860'ı kadın olmak üzere 30 bin 410 Filistinli öldürüldü, 71 bin 700 kişi yaralandı.Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.



Terör devleti İsrail'den yardım kuyruğunda katliam: Çok sayıda şehit var
Terör devleti İsrail'den yardım kuyruğunda katliam: Çok sayıda şehit var

Terör devleti İsrail'in insani yardım bekleyen Filistinlilere saldırısında çok sayıda kişinin şehit olduğu ve yaralandığı bildirildi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde yüzbinlerce aç insana karşı sistematik bir soykırım savaşı yürüttüğünü belirtti. Kudra, terör devletinin El-Kuveyti Kavşağında "korkunç bir katliam" işlediğini ve bu katliamda çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını belirtti. İsrail ordusunun bugün, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah'ta insani yardım aracını hedef alması sonucu dokuz; 29 Şubat'ta da Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlilere yönelik saldırısında ise 118 kişi ölmüş, 760 kişi yaralanmıştı.


#Filistin
#Gazze Şeridi
#israil
#Daniel Hagari
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