Dünya Gazze şehidini uğurladı
ORTADOĞU

Gazze şehidini uğurladı

Gazze Şeridi'nde düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri sırasında İsrail askerlerince şehit edilen 15 yaşındaki çocuk Yusuf ed-Daye, yüzlerce Filistinlinin katıldığı cenaze merasiminin ardından toprağa verildi.

Haber Merkezi AA

Gazze Şeridi'nde düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri sırasında İsrail askerlerince şehit edilen 15 yaşındaki çocuk Yusuf ed-Daye, yüzlerce Filistinlinin katıldığı cenaze merasiminin ardından toprağa verildi.

Daye'nin naaşı, Gazze'nin orta kesimindeki Hazreti Ömer Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından şehitliğe defnedildi.

Daye'nin annesi Emel, yaptığı açıklamada, "Oğlum henüz çocuk, silah nedir bilmez. Barışçıl gösterilere katılmak için gitti. O da diğer insanlar gibi savunmasız, oğlumu neden öldürdüler?" dedi.

Anne Emel, oğlunun, gösterilerin başladığı günden beri eylemlere katıldığını, ona bir zarar gelmesin diye engellemeye çalıştığında ise "Ülkeyi savunmak istiyorum." dediğini belirtti.

Daye'nin ablası Esma da "Dünyadan ve tüm görevlilerden, kardeşimin hakkını almalarını ve kanının boşa gitmesine izin vermemelerini istiyorum. Ne suç işledi de onu öldürdüler? Barışçıl olarak toprağını savunmak için gitti." diye konuştu.

Büyük Dönüş Yürüyüşü

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, dün yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze'nin doğu sınırında düzenlenen gösteriler sırasında göğsünden yaraladığı Yusuf Said Hüseyin ed-Daye'nin (15) şehit olduğunu belirtmişti.

  • Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

16 yaşındaki Meryem: Vuruldum ama vazgeçmedim
OYNAT 02:54
16 yaşındaki Meryem: Vuruldum ama vazgeçmedim
İsrail askerleri 16 yaşındaki Meryem'i parça tesirli mermi ile ayağından vurdu. Türkiye'de tedavi edilen Meryem hızla iyileşiyor. Yeni Şafak'a konuşan Meryem'in bir hedefi var: Vurulurken elimde olan Filistin bayrağını Kudüs'teki zeytin ağaçlarının yanına dikeceğim.
YORUM YAP


İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halka gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan beri süren gösterilere müdahalesinde 230'un üzerinde Filistinli şehit oldu.

Filistinli Meryem: Kudüs ebedi başkentimiz
DÜNYA
Filistinli Meryem: Kudüs ebedi başkentimiz
/**/
Cumhurbaşkanı Maraş'ta

Cumhurbaşkanı Maraş'ta

​Erdoğan, AK Parti mitinginde konuşuyor.
Mitingi bölen telefon

Mitingi bölen telefon

Erdoğan, gelen telefon üzerine mitinge ara verdi.
300 araç kül oldu

300 araç kül oldu

'Kuru otlar' otoparka sıçradı, büyük kayıp var.
Elimde öyle bir istihbarat var ki...

Elimde öyle bir istihbarat var ki...

​İçişleri Bakanı Soylu, Trabzon'da açıklamalarda bulundu.
Penaltıyı bilerek kaçırdı

Penaltıyı bilerek kaçırdı

Altınordu'dan fair-play örneği.
Ev sahibine iyi kiracıya kötü haber

Ev sahibine iyi kiracıya kötü haber

​Mülkte yapılan masraflarla ilgili emsal karar.
AYM'denikramiye kararı

AYM'denikramiye kararı

İşçiyi haklı bularak tazminat ödenmesine hükmetti.
Bıraksam kaçtı diyecekler

Bıraksam kaçtı diyecekler

​Beşiktaş Divan Kurulu'nda gerginlik çıktı.
60 bin yeni istihdam müjdesi

60 bin yeni istihdam müjdesi

Erdoğan, müjdeli haberi İstanbul'dan verdi.
Pitbull dehşeti

Pitbull dehşeti

​Saldırıya uğrayan postacıyı kurtarmak kolay olmadı.
Meteoroloji saat verdi

Meteoroloji saat verdi

​İstanbul'daki kar yağışı ve fırtına için yeni uyarı var.
İade masadaydı

İade masadaydı

​Akar'ın ABD temaslarında FETÖ de konuşuldu.
Operasyon içinşartlar tamam

Operasyon içinşartlar tamam

Uzmanlara göre Türkiye'nin adımı an meselesi.
Kadıköy'degarip olay

Kadıköy'degarip olay

​'Bebeğim orada' deyip otobüsün altına girdi.
Ucuzelma geliyor

Ucuzelma geliyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdesini vermişti.
Gizemli 3 numara

Gizemli 3 numara

​Fenerbahçe antrenmanında sürpriz isim.

Süper Lig'de şimdiye kadar yaşanmayan yaşandı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.