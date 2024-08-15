'Gazze’de ateşkes' görüşmeleri Doha’da başladı

Gazze'de ateşkes sağlanmasına ilişkin arabuluculuk görüşmeleri Katar'ın başkenti Doha'da başladı.
Kapalı kapılar ardında yürütülen müzakere görüşmelerine İsrail tarafından MOSSAD Başkanı David Barnea, Shin Bet Başkanı Ronen Bar, İsrail ordusundan General Nitzan Alon'ın yanı sıra savunma yetkilileri katılacak.
Görüşmelerde ABD tarafını ise CIA Başkanı Bill Burns, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk temsil ediyor. Görüşmelerde Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani ve Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kamil de yer alıyor.
Hamas heyet göndermeyeceğini açıklamıştı
Adı açıklanmayan bir kaynak, Hamas'ın arabuluculardan İsrail'den “ciddi bir yanıt” alarak kendilerine dönmesini istediğini söyleyerek, Hamas'ın bunun gerçekleşmesi halinde yarın yapılacak görüşmeden sonra arabulucularla bir araya geleceğini belirtmişti.