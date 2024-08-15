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Dünya

'Gazze’de ateşkes' görüşmeleri Doha’da başladı

Gazze'de ateşkes sağlanmasına ilişkin arabuluculuk görüşmeleri Katar'ın başkenti Doha'da başladı. ABD Başkanı Joe Biden'ın Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani, İsrail ve Hamas'ı 15 Ağustos'ta yeniden devam etme etmesi çağrısında bulunmasının ardından Hamas müzakerelere katılmayacağını dün açıklamıştı.

15:59 - 15/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 18:04 - 15/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Gazze'de ateşkes sağlanmasına ilişkin arabuluculuk görüşmeleri Katar'ın başkenti Doha'da başladı.


Kapalı kapılar ardında yürütülen müzakere görüşmelerine İsrail tarafından MOSSAD Başkanı David Barnea, Shin Bet Başkanı Ronen Bar, İsrail ordusundan General Nitzan Alon'ın yanı sıra savunma yetkilileri katılacak.


Görüşmelerde ABD tarafını ise CIA Başkanı Bill Burns, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk temsil ediyor. Görüşmelerde Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani ve Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kamil de yer alıyor.


Hamas heyet göndermeyeceğini açıklamıştı

Hamas'ın üst düzey yetkilisi Sami Abu Zuhri, Hamas'ın müzakerelere heyet göndermeyeceğini belirterek,
“Yeni müzakerelere katılmak, işgalin yeni şartlar dayatmasına ve daha fazla katliam yapmak için müzakere labirentini kullanmasına izin verir” d
emişti.

Zuhri, müzakerelerin ardından arabulucuların kendileri ile görüşmesini umduklarını ifade ederek,
"Hamas, 2 Temmuz'da kendisine sunulan BM Güvenlik Konseyi kararı ile Biden'ın vizyonuna dayanan öneriye bağlıdır ve hareket bunu uygulayacak bir mekanizma üzerinde derhal görüşmelere başlamaya hazırdır”
ifadelerini kullanmıştı.

Adı açıklanmayan bir kaynak, Hamas'ın arabuluculardan İsrail'den “ciddi bir yanıt” alarak kendilerine dönmesini istediğini söyleyerek, Hamas'ın bunun gerçekleşmesi halinde yarın yapılacak görüşmeden sonra arabulucularla bir araya geleceğini belirtmişti.


Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas TBMM'den dünyaya seslendi: Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin öncülüğünü takdirle karşılıyoruz

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda soykırımcı İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında yürüttüğü insanlık dışı saldırı ve katliamlarıyla ilgili konuşma gerçekleştirdi. Abbas, konuşmasına ''Filistin halkının büyük acısını anlatmaya geldim'' ifadeleri ile başladı. 'Filistin davası Türkiye'de ana mesele haline gelmiştir' diyen Abbas, ''Türkiye meşru haklarımızı savunuyor. Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin öncülüğünü takdirle karşılıyor kendisini kutluyoruz. Halkımızın adil davasını savunduğunuz için sizleri selamlıyorum'' açıklamasında bulundu. Abbas ayrıca Gazze'ye gitme kararı aldığını belirterek, ''Önümüzde bir çözüm kalmadı, Gazze'ye gitme kararı aldım. Benim hayatım Gazze'deki bir çocuğun hayatından daha değerli değil, ya zafer ya şehadet!'' dedi.


#Gazze
#ateşkes
#Katar
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